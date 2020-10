Luxemburgo lança o repto às empresas para que avancem voluntariamente para esta solução, ao mesmo tempo que França volta a instituir a obrigatoriedade do teletrabalho, nas atividades onde for possível, como uma das medidas do novo confinamento.

Franz Fayot apela a empresas que recorram ao teletrabalho

Luxemburgo lança o repto às empresas para que avancem voluntariamente para esta solução, ao mesmo tempo que França volta a instituir a obrigatoriedade do teletrabalho, nas atividades onde for possível, como uma das medidas do novo confinamento.

O Ministro da Economia, Franz Fayot (LSAP), gravou um vídeo onde apela às empresas que voltem a recorrer ao teletrabalho. O teletrabalho é uma das medidas dos governos para conter a propagação do novo coronavírus, reduzindo dessa forma as deslocações entre casa e o trabalho e o contacto entre pessoas, nos escritórios e nos transportes públicos.

O teletrabalho obrigatório e generalizado foi, de resto, uma das medidas anunciadas ontem, quarta-feira, pelo Presidente francês, Emmanuel Macron, quando declarou que o país ia entrar em novo confinamento, a partir desta sexta-feira.

Por isso, ontem foi também o dia escolhido por Franz Fayot para encorajar os empresários recorrer ao teletrabalho, como forma de "protegerem a sua saúde e dos seus empregados e colegas, na medida do possível".

Enquanto França toma medidas mais gerais para controlar o vírus, outros países, como o Luxemburgo, apertam as restrições para conter o aumento de casos tentando ao mesmo tempo evitar a todo custo um novo confinamento nacional, como que aconteceu na primavera deste ano.

Esta quarta-feira, o número de novas infeções voltou a aumentar no Grão-Ducado, que registou 774 casos positivos de covid-19. Os internamentos acompanharam a subida, passando de 114, na terça-feira, para 132, ontem.

O Parlamento luxemburguês vota esta tarde novas restrições para conter a pandemia. Entre as novas medidas está a propostas de recolher obrigatório entre as 23h e as 6h da manhã e o uso de máscara em ajuntamentos com mais de quatro pessoas.

