François Bausch admite que "situação não é boa" na Luxair

Ana TOMÁS Ao contrário de outras empresas de aviação, a companhia aérea luxemburguesa não recebeu ajuda estatal direta durante a pandemia, beneficiando, na altura, dos lucros da Cargolux.

O ministro da Mobilidade, François Bausch, admitiu aos deputados, esta quinta-feira, que a Luxair está a atravessar dificuldades. Na Comissão de Mobilidade e Obras Públicas, o governante reconheceu que a situação financeira da companhia aérea, na qual o Estado é acionista, "não é boa".

Ao contrário de muitas companhias aéreas europeias, a Luxair não recorreu a ajuda estatal direta durante a pandemia, tendo beneficiado dos lucros excecionais da Cargoloux, da qual é acionista. Contudo, as previsões financeiras atuais - e numa altura em que o setor da aviação comercial retoma as viagens de passageiros com níveis aproximados aos de 2019 - já não são tão favoráveis.

A discussão na Comissão, a pedido do CSV, aconteceu a cerca de um mês da reunião do Governo com os parceiros sociais para discutir a situação no setor da aviação. O encontro está marcado para 26 de setembro e deverá concentrar-se na "saúde financeira da empresa", segundo noticiou esta quarta-feira a Paperjam.



Ontem, aos deputados, François Bausch explicou que a reunião tripartida do próximo mês teria como objetivo "fazer o balanço da situação e [traçar] perspetivas futuras" para a empresa, refere a informação disponibilizada no site da Câmara dos Deputados.

No entanto, o ministro não deu mais detalhes sobre outros assuntos da agenda das negociações sobre a Luxair, como um novo acordo coletivo. François Bausch adiantou apenas aos deputados que não acreditava que o recurso ao trabalho a tempo reduzido devesse ser renovado.

As centrais sindicais, que pediram a reunião tripartida com o Governo e com a empresa, contestam o congelamento de salários e argumentam que a companhia enfrenta problemas de falta de pessoal e uma taxa de absentismo elevada, que levam a que os trabalhadores que atualmente estão ao serviço da Luxair estejam esgotados.



Na reunião da Comissão, os deputados abordaram também a escassez de pessoal no setor e o recurso à subcontratação para fazer face a uma recuperação nas viagens de férias e turísticas.

O impacto do aumento dos preços dos combustíveis, a competição das companhias de baixo custo, a renovação planeada da frota da Luxair e a realocação de contratos do Cargocenter foram outros dos assuntos discutidos.





