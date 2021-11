Este "Contrato de Compromisso Jovem" entra em vigor em março de 2022 e é destinado a pessoas com menos de 26 anos que se encontrem sem trabalho.

Contrato de Compromisso Jovem

França vai pagar 500 euros por mês a jovens desempregados

O Presidente francês, Emmanuel Macron, levantou o véu sobre a medida do seu executivo que estava prometida desde julho. Este "Contrato de Compromisso Jovem" oferece um subsídio de até 500 euros aos jovens que se comprometam com "15 a 20 horas por semana de formação, por um período de 6 a 12 meses, para descobrir uma profissão, treinar, encontrar novas aprendizagem ou um emprego", explicou. O valor será pago mediante "rendimento pessoal, assiduidade e aceitação de ofertas de atividades".

Segundo Macron, o projeto destina-se a jovens "que estão desempregados há demasiado tempo, muitas vezes sem recursos, sem perspetivas". "A Nação está presente para vos acompanhar e permitir que realizem os vossos projetos", pode ler-se no texto publicado no Facebook.

O chefe de Estado acredita que "com empenho, trabalho e motivação, com soluções eficazes, todos em França devem ser capazes de construir as suas vidas e realizar os seus sonhos. Este contrato de compromisso completa e simplifica várias medidas destinadas aos jovens, a fim de proporcionar uma melhor formação e apoio ao mundo do trabalho".

Durante uma visita a Vitry-sur-Seine, também o primeiro-ministro Jean Castex reforçou que o objetivo do governo era apoiar "pelo menos 400 mil jovens em 2022 graças a este contrato". O executivo identificou "500 mil jovens que estão afastados do emprego", garantiu.





