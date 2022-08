"Um bem essencial foi entregue à Bolsa de Valores e é por isso que estamos aqui. A especulação na eletricidade e no gás custa a muitos, mas traz muito a poucos”, lamentou o autarca de Montataire.

Energia

França. Um autarca de Oise ameaça deixar de pagar as contas da luz

AFP "Um bem essencial foi entregue à Bolsa de Valores e é por isso que estamos aqui. A especulação na eletricidade e no gás custa a muitos, mas traz muito a poucos”, lamentou o autarca de Montataire.

O autarca comunista de Montataire, uma cidade de 13.600 habitantes perto de Creil (Oise), ameaçou esta segunda-feira "deixar de pagar" a eletricidade na sua cidade se nada for feito para aliviar a comunidade devido ao aumento dos preços, temendo uma "quadruplicação" das contas da luz.

"É impossível. Como arranjo os 1,9 milhões de euros que faltam? Qual serviço fecho? Interrompo a alimentação escolar, fecho a câmara três dias por semana?”, perguntou o autarca de Montataire, Jean-Pierre Bosino, através de um comunicado enviado à imprensa. "Temos que votar por um orçamento equilibrado", afirmou.

Perante a subida dos preços da eletricidade no mercado grossista - que ultrapassou os 1.000 euros por megawatt-hora (MWh) na sexta-feira, contra 85 há um ano - a fatura da cidade pode subir em 2023, no termo do contrato atual, “de 600.000 euros para 2,5 milhões de euros”, explicou Bosino.

"Temos que voltar ao preço regulado”, exige o autarca

Ao contrário dos particulares “as autoridades locais estão sujeitas ao preço de mercado. Tornou-se insustentável. Temos que voltar ao preço regulado”, pediu, em declarações à AFP. “Um bem essencial foi entregue à Bolsa de Valores e é por isso que estamos aqui. A especulação na eletricidade e no gás custa a muitos, mas traz muito a poucos”, lamentou.

Além disso, “não é normal que a EDF seja obrigada a vender eletricidade a 50 euros por MWh aos seus concorrentes, o que lhe custa 8 mil milhões que faltam à manutenção das centrais”. “O gás e a eletricidade devem ser retirados do mercado de ações”, exigiu. “Se nada for feito pelo governo” para socorrer as comunidades, “não vamos mais pagar as contas, e peço a todas as comunidades afetadas por este fenómeno que façam o mesmo”, continuou.

O fundo verde de cerca de 1,5 mil milhões de euros destinado às comunidades para "ajudá-las a acelerar a sua transição ecológica", "está em branco", acrescentou o autarca.

"Claro que temos que trabalhar nessa transição, mas de qualquer forma teremos que continuar a iluminar as nossas ruas, as nossas escolas, a fazer os serviços de informática funcionarem...", rematou.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.