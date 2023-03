A medida visa oferecer "o preço mais baixo possível" sobre uma seleção de produtos à escolha dos distribuidores.

Economia 3 min.

Inflação

França. "Trimestre anti-inflação" traz preços reduzidos nos supermercados

AFP A medida visa oferecer "o preço mais baixo possível" sobre uma seleção de produtos à escolha dos distribuidores.

O governo francês anunciou esta segunda-feira, véspera de nova mobilização contra o aumento da idade da reforma, um "trimestre anti-inflação", operação comercial que dá muita liberdade às grandes superfícies. Além disso, revelou que vai criar um vale alimentar ainda este ano.

A operação comercial que visa oferecer, segundo o ministro da Economia Bruno Le Maire, "o preço mais baixo possível" sobre uma seleção de "centenas" de produtos deixados à escolha dos distribuidores, deverá ser prolongada até junho.

Preços dos alimentos dispararam na UE em 2022 e Luxemburgo não foi exceção No último trimestre de 2022, a subida dos preços foi em média de 11% no Grão-Ducado. Em Portugal e na Alemanha foi cerca do dobro.

A medida custará "várias centenas de milhões de euros" à grande distribuição, segundo o ministro, que fechou o acordo em Bercy, na presença dos principais representantes do setor (Carrefour, Intermarché, Système U, Casino, Aldi...), com a exceção do E.Leclerc, líder em termos de quota de mercado.

Ao mesmo tempo que a iniciativa era revelada, o presidente do comité estratégico da empresa esteve na CNews. Para Michel-Edouard Leclerc, uma seleção de produtos "dá a impressão de que estamos a compensar pelo resto".

Bruno Le Maire anunciou também "um vale alimentar para os [agregados familiares] mais modestos". Este "será feito numa base territorial, provavelmente através do departamento, de modo a estar o mais próximo possível dos consumidores e também dos produtores agrícolas", afirmou, assegurando que "a experiência será lançada nos próximos meses".

Consumidores criticam debilidade da medida

Para financiar o "trimestre anti-inflação", as marcas irão utilizar as suas margens. Mas algumas delas não esperaram por este anúncio para lançar as suas próprias operações comerciais, destinadas a atrair ou reter os clientes num contexto em que os consumidores procuram preços baixos ou promoções.

As implicações políticas são elevadas para o governo, que trabalha há meses com o setor para tentar controlar o aumento dos preços dos alimentos, estimado em 14,5% num ano em fevereiro pelo instituto de estatística INSEE. Inicialmente, o projeto promovido pela ministra do Comércio Olivia Grégoire baseava-se num "cabaz anti-inflação" que permitiria aos consumidores comparar os preços entre as marcas, mas os grandes retalhistas travaram-no.

Agora, a ideia é oferecer aos consumidores o "preço mais baixo possível", uma formulação algo débil que tem sido criticada pela associação de consumidores UFC-Que Choisir.

França. Subsídio de combustível prolongado até ao fim de março Segundo o ministro da Economia, "quase metade" dos agregados familiares elegíveis ainda não beneficiaram do apoio.

"Na ausência de uma definição regulamentar destes preços, um preço alegadamente 'baixo' poderá não ser mais do que o preço habitual", disse à AFP Olivier Andrault, responsável pela política agrícola/alimentar da associação, no início de fevereiro.

Bruno Le Maire garantiu, esta segunda-feira, que os serviços do seu ministério, em particular a Direção Geral da Concorrência, Consumo e Controlo de Fraudes (DGCCRF, na sigla em francês), efetuarão controlos nas lojas para garantir que os distribuidores não vão impor a operação comercial aos seus fornecedores agroindustriais ou agrícolas.

Operação afetará sobretudo marcas brancas

Os produtos em questão serão igualmente identificáveis graças a um logótipo tricolor com a inscrição "trimestre anti-inflação". E a maior parte das operações comerciais dirá principalmente respeito a produtos de marca branca, como Reflets de France, Marque Repère, Marque U, que são propriedade das marcas e não fazem parte das negociações anuais com os fabricantes.

Em troca deste acordo, os distribuidores conseguiram que, no final do "trimestre anti-inflação", as negociações comerciais com os fornecedores da agro-indústria, que terminaram a 1 de março, sejam reabertas.

"Reabriremos as negociações comerciais com os grandes industriais para que a queda dos preços por grosso, que estamos a observar nos mercados", possa "também ser traduzida" nas prateleiras, explicou o ministro da Economia.

Tudo o que muda em França e na Bélgica a partir de março Saiba quais as principais alterações na legislação e no consumo de alguns produtos a partir desta quarta-feira.

As negociações que terminaram a 1 de março resultaram num aumento médio de cerca de 10% nos preços pagos pelos supermercados aos fabricantes, de acordo com ambas as partes. No entanto, uma reabertura das negociações poderá não ser bem recebida pelos fornecedores, que há meses vêm exigindo que os seus produtos sejam vendidos mais caros às grandes superfícies, a fim de compensar o aumento dos seus custos de produção, energia, transporte, embalagem e várias matérias-primas.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.