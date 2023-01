É uma das medidas de resposta às pequenas empresas que vêem as suas contas de energia disparar.

França permite a padeiros adiar o pagamento de impostos

O governo revelou, esta terça-feira, novas medidas de apoio às pequenas empresas que vêem as suas contas de energia disparar nos últimos meses, ao mesmo tempo que apelou às empresas de energia para fazerem a sua parte.

Por um lado, as pequenas e médias empresas (PMEs), e em particular os 33.000 padeiros de França, poderão "pedir o adiamento do pagamento dos seus impostos e contribuições para a segurança social" para aliviar a sua situação de tesouraria, anunciou a primeira-ministra, Elisabeth Borne, na rádio Franceinfo.

A chefe do governo francês também quer que os pequenos comerciantes, alguns dos quais têm sido confrontados com uma explosão nas suas contas de energia desde o início da ofensiva militar russa na Ucrânia em fevereiro, possam distribuir os seus pagamentos por vários meses.

Por outro lado, o governo elevou claramente o seu tom em relação aos fornecedores de energia, que foram convocados para comparecer no Ministério da Economia ao início desta tarde.

"Atualmente, os fornecedores não estão a ajudar suficientemente os padeiros e as PMEs. Peço-lhes que façam mais, melhor e imediatamente", insistiu o ministro da Economia, Bruno Le Maire, no final de uma reunião em Bercy com representantes do setor da panificação.

Fornecedores não estão a respeitar compromissos

"Lamento ver que os compromissos assumidos" numa carta assinada em outubro pelas empresas energéticas "não estão a ser respeitados", lamentou o nº 2 do governo, ameaçando nomear as empresas infratoras se estas não se comprometerem a corrigir o seu comportamento na reunião desta tarde.

Se as empresas de energia não se alinharem, "podemos sempre cobrar mais aos fornecedores de energia do que cobramos hoje", ameaçou Bruno Le Maire após meses de debates acalorados sobre a tributação dos "lucros excessivos".

No orçamento para 2023, o governo criou um mecanismo que deverá permitir-lhe recolher parte do "rendimento" dos fornecedores de energia e trazer, de acordo com as suas estimativas, 11 mil milhões de euros.

O governo é particularmente crítico em relação às empresas de energia por segurarem a faca ao pescoço dos pequenos empresários, que são forçados a aceitar ofertas dentro de prazos muito apertados.

Alguns contratos de fornecimento de eletricidade oferecidos às PMEs também carecem de clareza, segundo o executivo, que nos próximos dias enviará uma carta "personalizada" aos padeiros de França para os encorajar a tirar partido das ajudas existentes.

"Hoje, temos apenas cerca de 50 PMEs por dia que vêm solicitar a ajuda a que têm direito neste balcão", apesar de esta ter sido simplificada muitas vezes desde a sua criação, lamentou Bruno Le Maire.

Contratos abusivos põem padarias em risco

Daí a ideia do governo de criar um "ponto de acolhimento" em cada prefeitura, "onde as empresas e em particular os padeiros em dificuldade se possam dirigir", indicou Elisabeth Borne.

"O nosso objetivo é apoiar todos de acordo com a sua situação, e as situações são muito diferentes", disse a primeira-ministra.

"Há apoios muito importantes que foram postos em prática", disse Dominique Anract, presidente da Confederação Nacional de Padaria e Pastelaria Francesa, após a reunião em Bercy.

"Agora, para uma conta (de energia) que será multiplicada por dez ou doze, nada será suficiente", sublinhou.

"A maior parte dos problemas de eletricidade está a chegar agora", referiu, pedindo ajuda às empresas de energia.

Se oferecerem contratos com cláusulas abusivas, "enviarão uma ou duas faturas e depois acabará, o padeiro fechará", assegurou Dominique Anract.

Apesar do anúncio destas medidas de apoio às PME, Bruno Le Maire fechou mais uma vez a porta às "ajudas ilimitadas".

"Estas são ajudas destinadas às empresas mais em dificuldade", insistiu. O governo é por vezes criticado por prolongar indefinidamente as políticas "quoi qu'il on coute" ("custe o que custar", em português), decididas por Emmanuel Macron durante a pandemia de covid-19.

