França limita aumento dos preços do gás e da eletricidade a 15%

AFP

A França anunciou quarta-feira o seu plano de combate para aguentar o inverno: embora o risco de apagões seja muito real, a primeira-ministra apelou à sobriedade e à solidariedade europeia, e fixou um limite de 15% nos preços do gás e da eletricidade em 2023.

Tal como os seus vizinhos europeus, o Estado francês continuará a gastar milhares de milhões de euros para mitigar o impacto da pior crise energética da Europa desde os anos 1970.

Um vale de energia excecional será atribuído no final do ano a 40% dos lares, ou seja, 12 milhões de agregados familiares: 200 euros para os 20% de rendimentos mais baixos, e 100 euros para os outros 20%.

Na primeira versão do escudo tarifário, a tarifa regulada de eletricidade foi aumentada em 4% em fevereiro de 2022, e a tarifa de gás foi congelada ao nível de outubro de 2021. Não só as famílias, mas também dois terços dos condomínios, as habitações sociais, as pequenas empresas e os municípios mais pequenos, segundo Elisabeth Borne, beneficiarão desta tarifa limitada a 15% no próximo ano.

Sem apoio, tarifas teriam aumentado 120%

Sem este "escudo", as tarifas teriam aumentado 120%, de acordo com o governo. O Estado pagará a diferença: custará 45 mil milhões de euros "brutos" em 2023, mas 16 mil milhões de euros "líquidos", ao deduzir 29 mil milhões de euros de reembolsos de empresas produtoras de energia renovável - de acordo com um mecanismo que a Comissão Europeia gostaria de generalizar na Europa para recuperar parte dos "superlucros" das empresas de energia.

A chefe do governo francês expressou os seus receios no caso de um "inverno particularmente frio combinado com dificuldades de abastecimento". Mas insistiu que "nos cenários mais prováveis, se todos assumirem as suas responsabilidades e mostrarem a sobriedade necessária, não haverá apagões".

Na sua primeira conferência de imprensa desde a sua nomeação, Elisabeth Borne salientou que as faturas médias aumentariam "em cerca de 25 euros por mês para as casas que aquecem com gás" em comparação com 200 euros que aumentariam sem o apoio, e em cerca de "20 euros por mês" para a eletricidade, em comparação com 180 euros sem apoio.

Para aqueles que aquecem com óleo ou lenha, uma ajuda votada este verão no Parlamento será paga até ao final do ano.

Desconto nos combustíveis poderá ser prolongado

No entanto, o governo disse que não está planeado nenhum vale alimentar específico num futuro próximo, mas uma "ajuda excecional de regresso às aulas" de 100 euros por família, mais 50 euros por criança, destinada a beneficiários de prestações sociais mínimas, que será paga na quinta-feira a 10,88 milhões de famílias.

Além disso, o ministro da Economia, Bruno Le Maire, não excluiu manter em 2023 a ajuda sobre os combustíveis, dependendo da evolução dos preços do petróleo. No entanto, eles seriam "orientados, particularmente, para aqueles que não têm outra escolha senão o seu carro para ir trabalhar".

O aumento de 15% nas tarifas reguladas foi criticado como demasiado elevado pela oposição, desde Marine Le Pen, líder dos deputados do RN, denunciando uma "dupla penalização para os franceses" que sofrerão o aumento enquanto financiam o escudo tarifário, até Olivier Faure no PS ou o deputado da LFI Manuel Bompard que acusou um governo que obriga "o povo e o Estado a pagar para poupar os ultraricos e os que lucram com a crise".

Como resultado da guerra na Ucrânia, o fluxo de gás russo para a Europa diminuiu, levando a receios de escassez no inverno e de subida de preços nos mercados. No entanto, são os preços do gás que determinam os preços da eletricidade.

Cidadãos e empresas incentivados a reduzir consumo

Os gestores das redes francesas de gás (GRTgaz) e eletricidade (RTE) alertaram na quarta-feira para o risco de cortes de energia se o inverno fosse frio. Um inverno médio seria mais confortável.

A diferença entre o gás e a eletricidade é que é necessário poupar gás agora, para que as reservas já constituídas durem o máximo de tempo possível.

Relativamente à eletricidade, a RTE não "excluiu totalmente" o risco de cortes de energia, estimando que poderiam ser evitados "baixando o consumo nacional em 1 a 5% na maioria dos casos, e até 15% nas situações meteorológicas mais extremas".

O objetivo é que as empresas, autoridades locais e indivíduos reduzam ou adiem o seu consumo de aquecimento, iluminação e cozedura, particularmente durante períodos de pico, entre as 8h e as 13h e entre as 18h e as 20h.

O problema em França é que 26 dos seus 56 reatores nucleares estão encerrados devido a problemas de manutenção ou corrosão. A EDF reiterou na quarta-feira que os reatores encerrados seriam reabertos durante o inverno, uma vez concluídas as operações de manutenção, mas qualquer atraso no seu reinício aumentaria o risco de apagões.

A sobriedade será imposta aconteça o que acontecer, inclusive para além deste inverno: a EDF, de acordo com uma auditoria externa, terá ainda muitos estaleiros para gerir no próximo inverno e até 2025.

