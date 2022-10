As principais medidas incluem um apelo a menos aquecimento e iluminação, o incentivo ao teletrabalho e o corte de água quente nas empresas.

Crise energética

França lança plano de poupança energética para o inverno

O governo francês lançou esta quinta-feira um plano de sobriedade energética "seletiva", elaborado com os principais setores da economia e da vida quotidiana, com "15 medidas emblemáticas" para passar o inverno sem apagões, mas também para preparar os franceses para as poupanças muito maiores exigidas pela emergência climática.

"Há uma necessidade urgente de agir, a luta não vai parar no inverno 2022-2023", declarou a ministra da Transição Energética, Agnès Pannier-Runacher, num grande encontro com ministros, patrões e outros responsáveis num pavilhão no Parc des Expos, com vista para Paris e para a Torre Eiffel.

A ministra apelou a uma "mobilização geral" do país para alcançar uma "redução de 10% no consumo de energia" em dois anos, em comparação com 2019, um "primeiro passo" para alcançar a trajetória de 40% recomendada para 2050 pelos peritos em clima.

Dos serviços públicos às empresas, passando pelo desporto, habitação e transportes, esta "mobilização geral" a todos os níveis deverá permitir enfrentar imediatamente um inverno energético sob vigilância reforçada.

"A energia que poupamos é a mais barata"

As principais medidas incluem um apelo a menos aquecimento e iluminação, o incentivo ao teletrabalho às administrações (as empresas estão mais divididas), incentivos financeiros para a partilha de automóveis e mesmo o corte de água quente nas empresas.

Uma sobriedade que será "seletiva", longe da "ecologia punitiva", porque o plano é o resultado de um "trabalho concertado" com todo o mundo económico, salientou Pannier-Runacher.

"Se toda a nação conseguir manter este objetivo, que é puramente voluntário - não há necessidade de um decreto de lei, ou coisas complicadas - se todos nos mobilizarmos, na pior das hipóteses conseguiremos passar o inverno", afirmou Emmanuel Macron ao defender o plano perante os empresários.

O presidente voltou a sublinhar que "a energia que poupamos é a mais barata". Mas "isto não significa produzir menos ou criar uma economia decrescente". De modo algum; sobriedade significa apenas "ganhar em eficiência".

Meio século após a primeira crise petrolífera e a sua famosa "caça ao desperdício", os franceses, as famílias e as empresas terão de reaprender como reduzir o seu consumo de eletricidade nas horas de ponta, de manhã e à noite, e como queimar menos gás durante todo o inverno para poupar reservas.

O aquecimento de água representa 10% da energia dos edifícios públicos, e o consumo energético do Estado é equivalente ao da cidade de Paris, segundo o Ministério da Função Pública, que anunciou um aumento de 15% de compensação do teletrabalho (2,88 euros por dia). Mas o teletrabalho só tem interesse se permitir que os edifícios sejam fechados (e assim deixarem de ser aquecidos) durante vários dias seguidos.

Não há multas previstas para incumprimento

O Estado, que quer ser "exemplar" na sua própria casa, está a planear cerca de 150 milhões de euros adicionais "para que nenhuma renovação de caldeiras ou instalação de termóstatos seja bloqueada" nos seus edifícios (194 milhões de m2), disse o ministro da Função Pública, Stanislas Guérini.

No centro das recomendações está também a famosa temperatura interior de 19°C, que está no código de energia desde 1978, mas "não há obrigação no sentido de que não haverá uma polícia da temperatura", esclareceu Pannier-Runacher. Há também um pedido para transferir em 15 dias o início e o fim do período de aquecimento.

Na vertente desportiva, representada por Tony Estanguet, presidente do Comité de Organização dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, o plano é baixar o aquecimento das instalações públicas, reduzir a temperatura da água nas piscinas em um grau e nos ginásios em dois graus, e moderar a iluminação antes e depois dos jogos.

Em termos de iluminação, um novo decreto generaliza a supressão da publicidade iluminada entre a 1h e as 6h, e a proibição de portas abertas em lojas aquecidas ou com ar condicionado.

Em frente aos ministros, Anne Bringault, da Rede de Ação Climática, alertou contra a ineficácia das medidas voluntárias sem um mecanismo de monitorização, pois "há um risco de desmobilização". O governo respondeu que iria monitorizar semanalmente o consumo de gás e eletricidade.

