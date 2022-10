A greve nas refinarias e nos depósitos de combustível entrou, esta segunda-feira, na sua terceira semana.

França. Governo aciona mais duas requisições civis para abastecer bombas

O governo emitiu novas requisições para dois depósitos de combustível para abastecer as estações de serviço em resposta à greve em curso na TotalEnergies, no início de uma semana de alto risco marcada por um movimento interprofissional na terça-feira e as primeiras idas de férias na sexta-feira.

O depósito de Mardyck, já requisitado no final da semana passada, foi requisitado novamente às 6h. O depósito de Feyzin também foi requisitado às 14h, anunciou a ministra da Transição da Energia, Agnès Pannier-Runacher, durante uma visita ao porto de Gennevilliers, na Ile-de-France, onde os camiões-cisterna foram reabastecidos.

"Não estamos a fazer isto contra os grevistas, (as requisições) são absolutamente necessárias para que as pessoas possam continuar a ir trabalhar e satisfazer as suas necessidades básicas", declarou Pannier-Runacher.

Greve prossegue em três refinarias e cinco depósitos

Confrontado com este bloqueio após quase três semanas de greve, o ministro da Economia, Bruno Le Maire, levantou a sua voz na BFMTV, dizendo que "os depósitos de combustível e as refinarias devem ser libertados".

As requisições, que dizem respeito a 7 pessoas para Feyzin e 6 para Dunquerque, permitirão abastecer melhor as estações de serviço de Hauts-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes e Bourgogne-Franche-Comté, particularmente afetadas pela escassez de combustível. Esta abrangia 30,1% das estações no domingo à noite, mas esta taxa subiu para 41,6% na Ile-De-France e 42,8% no Centro-Val-de-Loire, de acordo com números do governo.

As greves foram renovadas esta segunda-feira em três refinarias (de sete) e cinco grandes depósitos (de cerca de 200) da TotalEnergies, revelou Eric Sellini, coordenador do grupo CGT, à AFP. Na refinaria de La Mède (Bouches-du-Rhône), por exemplo, "90% dos operadores" estão em greve, segundo Frédéric Ambrosio, secretário local da CGT.

Desconto nos combustíveis prolonga-se até novembro

Este sindicato recusou-se a assinar o acordo alcançado na noite de quinta-feira entre a direção da TotalEnergies e dois sindicatos maioritários, o CFDT e o CFE-CGC.

O documento prevê um "envelope" global de 7% de aumentos salariais, incluindo 5% para trabalhadores e técnicos e 3,5% para gestores, mais uma parte individual que pode diferir para cada pessoa. Além disso, há um bónus de um mês de pagamento, com um mínimo de 3.000 e um teto de 6.000 euros.

Ora, a CGT exige 10%, o que corresponde à "inflação mais a partilha" dos lucros excessivos obtidos pela companhia petrolífera (5,8 mil milhões de euros no segundo trimestre).

Embora a greve tenha feito subir os preços na bomba, a primeira-ministra Elisabeth Borne anunciou a prorrogação do desconto de 30 cêntimos por litro até meados de novembro, que deveria ser reduzido para 10 cêntimos a partir do dia 1. Por seu lado, a TotalEnergies confirmou à AFP a prorrogação do seu desconto de 20 cêntimos por litro também até meados de novembro.

*com Redação

