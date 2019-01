Decisão foi adotada na sequência de duas queixas de outras tantas associações que representam 10 mil utilizadores.

França. Google multada em 50 milhões

A Google acaba de ser multada em 50 milhões de euros "por falta de transparência, informação insatisfatória e falta de consentimento válido para a personalização da publicidade", segundo decisão adotada pela Comissão Nacional de Informática e Liberdade (CNIL), regulador francês para o setor da privacidade.

"Informações essenciais, tais como as finalidades para as quais os dados são processados, o período de tempo em que os dados são armazenados ou as categorias de dados usadas para personalizar o anúncio, estão espalhadas de forma excessiva em vários documentos, que incluem botões e links que é necessário acionar para ler as informações adicionais", indicou a CNIL na sua decisão.



A CNIL considera que "os utilizadores não conseguem perceber a extensão dos tratamentos de informação feitos pela Google" e, desta forma, passou a ser a primeira instituição europeia a aplicar multa a um dos gigantes norte-americanos da tecnologia depois de estar em vigor o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que funciona em território da União Europeia desde 28 de maio do ano passado.









