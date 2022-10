A queda foi ainda mais acentuada nas grandes empresas industriais.

Crise energética

França. Consumo de gás diminuiu 14% desde agosto

O consumo de gás em França caiu "dois dígitos" desde agosto em comparação com a média dos últimos cinco anos, disse esta quarta-feira a ministra da Transição Energética, Agnes Pannier-Runacher, na rádio FranceInfo.

França lança plano de poupança energética para o inverno As principais medidas incluem um apelo a menos aquecimento e iluminação, o incentivo ao teletrabalho e o corte de água quente nas empresas.

A queda foi observada durante o período de "1 de agosto até hoje" em comparação com "a média dos últimos cinco anos", detalhou o ministério, contactado pela AFP.

Este número exclui o consumo das centrais a gás, que são largamente utilizadas para compensar as dificuldades da frota nuclear francesa, cuja produção de eletricidade está no seu nível mais baixo.

"Pode assumir-se que isto se deve tanto aos preços, que encorajam um menor consumo, como também aos esforços para poupar energia", embora seja difícil medir o peso de cada um destes fatores, indicou a mesma fonte.

Tal como o gás, também o consumo de eletricidade tem vindo a diminuir desde o final do verão, como revelou na terça-feira a RTE, gestora da rede de transporte de eletricidade em França.

Queda é mais acentuada nas grandes empresas

A queda foi ainda mais acentuada nas grandes empresas industriais, onde o consumo de eletricidade caiu 8 a 9% em comparação com os níveis pré-crise. Segundo a RTE, isto deveu-se ao "abrandamento económico observado na Europa e especificamente (o) aumento astronómico dos preços da energia, o que levou algumas fábricas a parar ou a moderar a sua atividade".



"A diminuição do consumo de eletricidade retificada com riscos meteorológicos pode hoje ser estimada em cerca de 5% em comparação com o seu nível pré-crise (pandémica)", disse a RTE nas suas previsões de consumo de eletricidade para o inverno.

"Em comparação com a tendência do primeiro semestre, a diminuição é da ordem de 3 a 4% ao longo do mês de setembro de 2022", ou seja, muito antes da implementação do plano de sobriedade anunciado a 6 de outubro pelo governo francês.

França limita aumento dos preços do gás e da eletricidade a 15% Será atribuído, também, um vale de energia excecional no final do ano a 12 milhões de agregados familiares.

Para Thomas Veyrenc, diretor-executivo de Estratégia, Previsão e Avaliação na RTE, é "demasiado cedo para analisar os efeitos do plano de sobriedade".

