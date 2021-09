A atratividade do mercado de trabalho luxemburguês está em risco.

Alerta LCGB

França. Aumento da carga fiscal põe em risco atratividade do mercado de trabalho luxemburguês

Manuela PEREIRA A atratividade do mercado de trabalho luxemburguês está em risco. O alerta é da central sindical LCGB e tem como pano de fundo o aumento da carga fiscal dos agregados familiares com rendimentos mistos em França. Isto é com vencimentos em França e no Luxemburgo.

A subida de carga fiscal surge após a nova convenção fiscal entre o Grão-Ducado e a França, mas de segundo a LCGB – que se reuniu na sexta-feira (24) com a Administração das Contribuições Diretas do Luxemburgo – deve-se a uma decisão interna do fisco francês. França deduz as contribuições sociais pagas no Luxemburgo, mas não o faz com os impostos pagos no Grão-Ducado.

Os trabalhadores transfronteiriços franceses representam 52,72% da mão-de-obra transfronteiriça no Grão-Ducado. A central sindical insta o Governo a tomar “medidas políticas urgentes para evitar que o Luxemburgo se veja confrontado com uma penúria de mão-de-obra em setores essenciais para a economia” nacional, como a “saúde, o comércio e os transportes”.

A LCGB teme que o aumento da carga fiscal em França afugente esta mão-de-obra. O mesmo receio foi manifestado pela central sindical OGBL na semana passada.



