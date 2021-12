Formulários de auxílio à recuperação estão online a partir desta sexta-feira

Energia França quer mudar cálculo do preço da eletricidade na UE

A reboque da presidência da UE, o país quer mudar as regras e deixar de depender "o preço da eletricidade em França, em Espanha ou em qualquer outro lugar" do "custo marginal das fábricas de gás no leste da Europa", disse o ministro das Finanças.