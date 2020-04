Concessão deste auxílio está sujeita a várias condições.

Formulário para ajuda de 2500 euros a independentes já está online

Sandro CABETE DOS SANTOS

A direção geral das Classes Médias disponibiliza a partir desta terça-feira, 14 de abril, o formulário online para o pedido de ajuda financeira de 2.500 euros aos trabalhadores independentes.

A concessão deste auxílio está, no entanto, sujeita a várias condições. O requerente deve, em primeiro lugar, comprovar as dificuldades financeiras decorrentes da crise provocada pela pandemia da covid-19. Deve ainda empregar menos de 10 pessoas e, finalmente, ter um rendimento inferior a duas vezes e meio o salário social mínimo. O formulário on-line está disponível numa página criada para o efeito no site Guichet.lu.

