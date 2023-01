A fábrica de Colónia vai ser a mais afetada.

Despedimento coletivo

Ford vai despedir 3.200 trabalhadores na Alemanha

A fábrica de Colónia vai ser a mais afetada.

A Ford, gigante norte-americana do setor automóvel, vai cortar 3.200 postos de trabalho na Alemanha, sobretudo em áreas administrativas e de design, avançou esta segunda-feira à AFP um porta-voz do sindicato alemão IG Metall. Os cortes vai ser feitos "principalmente na fábrica em Colónia", mesmo que "todos as fábricas na Alemanha" estejam ameaçados, acrescentou.

"Estamos extremamente preocupados com o futuro das divisões de desenvolvimento alemãs e, em geral, com o futuro das fábricas alemãs da Ford", disse o sindicato numa declaração.

Os cortes de empregos devem envolver o departamento de "desenvolvimento de produtos" da unidade de Colónia, onde "2.500 dos 3.800 funcionários devem deixar a empresa", detalhou o IG Metall, adiantando que num outro centro de investigação em Aachen podem estar em causa mais 220 empregos.

O sindicato disse ainda que "cerca de 20% dos empregos administrativos" no país podem estar ameaçados. Até agora, o grupo automóvel norte-americano não comentou esta informação, segundo a AFP.

"A empresa quer realizar as principais tarefas de desenvolvimento na América do Norte", tendo como pano de fundo "a passagem de motores de combustão interna para motores elétricos", acrescentou o sindicato.

A movimentação acontece desde que Washington introduziu grandes subsídios para veículos elétricos construídos nos Estados Unidos, no plano chamado IRA (Lei de Redução da Inflação).

Corrida verde

A Ford está empenhada no desenvolvimento de veículos elétricos, uma tecnologia cara que requer a modernização total das fábricas já existentes. Com isto em mente, as fábricas europeias já estavam a preparar-se.

Em junho passado, a empresa disse ter escolhido a fábrica espanhola para fabricar um futuro modelo elétrico (em detrimento da fábrica de Saarlouis, uma cidade alemã), deixando em aberto o futuro de milhares de trabalhadores.

A Ford também anunciou que vai cortar vários milhares de postos de trabalho nos Estados Unidos e na Índia ao converter as fábricas para energia elétrica.

