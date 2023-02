A empresa já tinha dito que a menor complexidade dos carros elétricos ia reduzir as necessidades de pessoal.

Ford corta 3.800 postos de trabalho na Alemanha e Reino Unido

Bloomberg A empresa já tinha dito que a menor complexidade dos carros elétricos significa que pode reduzir as suas equipas de desenvolvimento de produto.

A Ford Motor Co. vai cortar cerca de 3.800 postos de trabalho em toda a Europa, naquele que é o mais recente sinal de disrupção industrial causada pela mudança global do setor automóvel para veículos elétricos.

Os trabalhadores na Alemanha e no Reino Unido serão os mais atingidos, com cerca de 2.300 e 1.300 postos de trabalho a serem eliminados, respetivamente, nos próximos três anos, disse a Ford esta terça-feira.

A unidade da empresa em Saarlouis, na Alemanha, onde 4.600 trabalhadores fabricam o modelo Focus, deverá desaparecer.

O fabricante de automóveis deixará de produzir o veículo até 2025, sem quaisquer planos de produzir outros automóveis a partir dessa data.

A empresa está em conversações com potenciais compradores desta fábrica, incluindo a empresa chinesa BYD Co., de acordo com fontes próximas do assunto.

O sindicato metalúrgico alemão IG Metall tinha estimado no mês passado que cerca de 3.200 pessoas iriam perder os seus empregos na Ford.

"Preparar o caminho para um futuro sustentável e rentável para a Ford na Europa requer ações e mudanças amplas de base na forma como desenvolvemos, construímos e vendemos veículos Ford", disse Martin Sander, diretor-geral da Ford na Europa, em comunicado. "Isto terá impacto na estrutura organizacional, talento, e competências de que precisaremos no futuro."

A Ford, que está a mudar a sua linha na Europa para modelos só com baterias até 2035, disse anteriormente que a menor complexidade dos carros elétricos significa que pode cortar pessoal das suas equipas de desenvolvimento de produto.

A empresa também está a cortar postos de trabalho nos EUA. O seu CEO, Jim Farley, tem como objetivo poupar três mil milhões de dólares para ajudar a financiar uma dispendiosa mudança para os veículos elétricos.

Várias fábricas vendidas ou encerradas em anos recentes

A empresa tem cerca de 45.000 trabalhadores na Europa, sendo que a maior maior fábrica, com cerca de 14.000 trabalhadores, fica na cidade alemã de Colónia.

No Reino Unido, a empresa tem cerca de 7.000 funcionários que fabricam motores a diesel em Dagenham e transmissões nas instalações de Halewood. Tem também um centro de engenharia em Dunton, Essex. A empresa pretende fazer as reduções através de acordos de rescisão voluntária, disse ainda.

A confirmação do fabricante norte-americano de novos cortes nas suas atividades comerciais na Europa vem somar-se a um longo período de declínio na região. Nos últimos anos, a reestruturação da empresa levou à venda ou ao encerramento de várias fábricas e grandes cortes de postos de trabalho.

Em 2022, a sua quota de mercado de automóveis de passageiros foi de 4,4%, com um total de mais de 510.000 automóveis vendidos, de acordo com a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis.

