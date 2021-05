Forbes. Empresário Bernard Arnault é o mais rico do mundo

O magnata francês da Louis Vuitton ultrapassou na segunda-feira o norte-americano Jeff Bezos. Revista Forbes descreve o aumento selvagem dos lucros das maiores fortunas mundiais.

O empresário francês Bernard Arnault, proprietário do grupo de bens de luxo Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), tornou-se a partir de segunda-feira no homem mais rico do mundo com um valor estimado em 186,3 mil milhões de dólares, ultrapassando o fundador da Amazon, Jeff Bezos, segundo a revista Forbes.

Bezos caiu para o segundo lugar no ranking da revista com 186 mil milhões, seguido por Elon Musk com 147,3 mil milhões. Em março de 2020, a fortuna de Arnault era de 76 mil milhões, mas em pouco mais de um ano viu a sua riqueza aumentar em mais de 110 mil milhões de dólares.

Na segunda-feira, as ações da LVMH, que possui marcas como a Fendi, a Christian Dior e a Givenchy, subiram 0,4%, elevando a sua capitalização de mercado para 320 mil milhões de dólares e aumentando a participação pessoal da Arnault em mais de 600 milhões de dólares.

Segundo a Forbes, a LVMH e Arnault simbolizam a notável ascensão da moda europeia e das casas de luxo durante o confinamento global imposto pela pandemia. Alguns analistas dizem que os ganhos do conglomerado se devem ao impulso dos consumidores na China, trazendo 17 mil milhões de dólares em receitas no primeiro trimestre de 2021, mais 32% do que no mesmo período do ano passado.

A revista salienta que, desde o início da pandemia, o património líquido das pessoas mais ricas do mundo aumentado de forma selvagem, com muitos a verem a sua fortuna aumentar em milhares de milhões de dólares. Por exemplo, em janeiro, Elon Musk tornou-se momentaneamente na pessoa mais rica do mundo quando o seu património líquido atingiu 189,7 mil milhões de dólares. Isto representou um ganho espantoso de 165 mil milhões de dólares desde março de 2020, quando ele valia 24,6 mil milhões.

