FMI vê Luxemburgo a crescer menos nos próximos dois anos

O Fundo Monetário Internacional (FMI) vê o Luxemburgo a crescer menos nos próximos dois anos. Apesar disso, a economia vai continuar a avançar a um ritmo superior ao da média da zona euro.

Paula CRAVINA DE SOUSA





As previsões constam do World Economic Outlook (WEO), relatório divulgado pelo organismo liderado por Christine Lagarde duas vezes por ano: em abril e em outubro. O documento publicado hoje contém as previsões dos indicadores económicos mais importantes para o curto e médio-prazos por país, bem como uma análise dos riscos para o crescimento económico mundial.

Assim, para este ano a economia luxemburguesa deve avançar 4%, e em 2019, a previsão aponta para um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 3,5%. Ora, estes valores ficam abaixo dos apresentados no relatório de abril: de 4,3% para este ano e 3,7% para o próximo. Questionado pelo Contacto, o Ministério das Finanças não comentou a revisão em baixa e acrescentou que não “cabe ao ministro explicar a metodologia e resultados do FMI”.

Pela positiva, a estimativa para o desemprego melhorou sobretudo para este ano: a taxa de desemprego deverá situar-se nos 5,4% e não nos 5,5% esperados em abril. Para o próximo ano, mantêm-se os 5,2%.

Apesar da revisão em baixa do crescimento económico, é preciso ter em conta que esta não é exclusiva do Grão-Ducado. A própria zona euro vai crescer menos do que o esperado. Os números atuais indicam uma progressão de 2% e de 1,9%, para 2018 e 2019, respetivamente. Comparando com o documento de abril, as previsões eram de 2,3% e de 2%. Este cenário é comum a outros países como na Alemanha – a maior economia da zona euro – mas também nas vizinhas Bélgica, França e ainda noutros países como em Portugal e Itália, por exemplo.

Esta tendência é reconhecida logo na introdução do relatório do FMI: “Agora, em outubro de 2018, a previsão é de uma expansão mais hesitante e menos equilibrada do que o calculado em abril”. Na base desta revisão em baixa está a incerteza política a vários níveis. Referem-se os riscos para o comércio mundial das decisões dos Estados Unidos de impor tarifas às importações de vários países sobre o aço e alumínio e outro bens e “o possível falhanço das negociações sobre o Brexit”. Por outro lado, com as tensões geopolíticas relevantes nalgumas regiões, o FMI considera que “a possibilidade de surpresas desagradáveis ultrapassa a probabilidade de boas notícias imprevistas”.