A economia deve crescer 2,7% este ano, longe dos 3,5% previstos em outubro. A zona euro também não escapou à revisão em baixa.

FMI revê crescimento em baixa e está mais pessimista do que o Governo de Bettel

Paula CRAVINA DE SOUSA

O Fundo Monetário Internacional reviu fortemente em baixa o crescimento da economia do Luxemburgo. No World Economic Outlook publicado esta terça-feira, o organismo liderado por Christine Lagarde prevê que a economia cresça 2,7% este ano. Este valor compara com a última estimativa, de 3,5%, feita em outubro do ano passado.

O Produto Interno Bruto do ano passado também foi revisto em baixa no relatório semestral do FMI de 4%, para 3%. No próximo ano, a economia deve voltar a animar quando comparada com 2019, com o Produto Interno Bruto a crescer 2,8%.

A revisão de hoje, permite perceber que o FMI está mais pessimista do que o Governo para este ano. Recorde-se que o Executivo de Bettel inscreveu no Orçamento do Estado para este ano um crescimento de 3%.

Apesar da revisão em baixa, o crescimento do país vai ficar muito acima do previsto para a zona euro. A região da moeda única também foi alvo de uma revisão em baixa: de 1,9% em outubro, para 1,6% no relatório intercalar de janeiro, e uma nova descida divulgada hoje, para 1,3%.

O FMI reconhece que "a zona euro desacelerou mais do que o esperado”. Isto ficou a dever-se ao enfraquecimento do sentimento dos consumidores e das empresas, aos atrasos na produção automóvel na Alemanha associados ao novo sistema de emissões nos veículos diesel, à queda do investimento em Itália causado pelo aumento dos juros soberanos, e ao abrandamento da procura externa”.

Os protestos dos coletes amarelos em França e a possibilidade de um Brexit sem acordo também pesarem na revisão em baixa.