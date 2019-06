As soluções podem passar pelo aumento da idade de reforma, pela redução da chamada taxa de substituição ou pela subida das contribuições para o sistema. O Luxemburgo tem a idade de reforma efetiva mais baixa da União Europeia: esta é de 60 anos no Grão-Ducado contra a média europeia de 63 anos.

FMI quer reforma do sistema de pensões luxemburguês

Paula CRAVINA DE SOUSA

O Governo luxemburguês deve começar a negociar uma reforma do sistema de pensões com os vários agentes sociais. O objetivo deve ser o de conseguir um acordo no médio-prazo para garantir a sustentabilidade financeira do sistema. As soluções podem passar por várias opções: aumentar a idade de reforma, reduzir a taxa de substituição ou aumentar as contribuições feitas todos os meses para o sistema.

Este é um dos avisos que o Fundo Monetário Internacional (FMI) faz no Artigo IV, um relatório dedicado ao Grão-Ducado. Já não é a primeira vez que o organismo liderado por Christine Lagarde faz uma advertência deste género. O FMI junta-se assim às críticas da Comissão Europeia e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) e volta a apontar o alvo às pensões.

O chamado Artigo IV é uma das mais importantes avaliações do FMI aos países que fazem parte deste organismo internacional. Assim, não é apenas o Luxemburgo que se sujeita ao exame anual, mas todos os países que o integram. Nesta avaliação, o FMI tenta perceber qual o rumo da economia luxemburguesa, quais os principais riscos, para depois fazer recomendações.

Assim, um dos aspetos mais referidos ao longo do relatório é o sistema de pensões. Apesar de as contas serem atualmente favoráveis, a quebra do fluxo de migração e o envelhecimento da população ameaçam a sustentabilidade do regime de pensões. Num cenário em que não há alterações à política de reformas, o FMI avisa que as despesas com pensões devem aumentar de 9%, para 15% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2058. Isto levaria a um aumento do défice e da dívida pública. O documento recorda ainda que o Luxemburgo tem a idade de reforma efetiva mais baixa da União Europeia (UE): é de 60 anos no Grão-Ducado contra a média europeia de 63 anos. E a participação dos mais velhos (entre os 55 e os 64 aos) no mercado de trabalho é de 40%, um valor muito abaixo dos 57% da média europeia. A Comissão Europeia também já avisou para esta situação.

Por sua vez, a taxa de substituição no Luxemburgo é considerada muito elevada. Esta mede o rendimento com que o trabalhador fica em relação ao último salário quando entra na reforma e se é muito ou pouco penalizado se preferir ir para a reforma antes do tempo previsto. De acordo com o relatório, um pensionista no Luxemburgo tem uma taxa de substituição elevada: recebe uma pensão equivalente a 73% do salário médio, contra uma percentagem de 46% da média europeia.

As soluções do FMI para o problema

O FMI apresenta algumas simulações concretas para as soluções apresentadas: um aumento da contribuição de 24%, para 30% em 2023, ano a partir do qual as contas do sistema de pensões começam a degradar-se; uma redução de 15% na taxa de substituição implementada entre 2023 e 2052; e um aumento da idade de reforma de três anos, de 65 para 68 anos, implementada também entre 2023 e 2052. Das soluções enumeradas, o FMI não é taxativo quanto àquela que deve ser a opção do Executivo. No entanto, apresenta um conjunto de prós e contras. Todas teriam um efeito nas contas públicas, mas têm impactos diferentes no PIB, consumo e mercado de trabalho. Assim, um aumento da idade da reforma teria como consequência uma subida do PIB per capita e um aumento do consumo. Por sua vez, uma redução da taxa de substituição ou um aumento das constribuições teriam como efeito imediato uma diminuição do rendimento disponível e consequentemente do consumo.

O documento inclui a resposta do Executivo às considerações do FMI. O Governo reconhece, então, que a situação financeira do sistema de pensões é saudável no curto e médio prazos, mas que há desafios a enfrentar no longo-prazo. Por outro lado, admite que é importante negociar com os agentes económicos e sociais e ter em conta a equidade inter-geracional. Além disso, o Executivo concordou com o facto de a participação dos mais velhos no mercado de trabalho ser baixa.

Investimento público não é eficiente

Outro dos aspetos analisados pelo FMI foi o investimento público. O diagnóstico feito é pouco animador. O Luxemburgo tem mantido os seus níveis de investimento público elevados nos últimos anos, mas o investimento feito não é eficiente. Se fosse, o país teria construído mais 35% de infraestruturas. Além disso, a qualidade das infraestruturas poderia subir 12% pelo mesmo custo. O FMI recomenda, por isso, que a política de investimento público seja concebida num quadro plurianual de despesa, para assegurar que os gastos são norteados pelo princípio das prioridades políticas e orçamentais. Os ministérios deviam coordenar-se para estabelecerem melhor as prioridades.

Recorde-se que em maio deste ano, o Tribunal de Contas luxemburguês publicou uma auditoria onde acusava o Ministério da Saúde de não controlar os gastos nas obras em hospitais, um exemplo do que pode ser melhorado. Na auditoria, constatou-se que o Ministério não fez balanços financeiros em que se pudessem comparar as despesas projetadas e os montantes efetivamente gastos. Por outro lado, concluiu-se que, quando as despesas ultrapassaram de forma significativa os limites legais e não foram apresentadas justificações.

Preços das casas estão 7,5% sobreavaliados

O mercado imobiliário foi novamente analisado pelo FMI, para se concluir que os preços das casas estão 7,5% sobreavaliados. Outro ponto a ter em atenção é um possível aumento da procura de alojamento devido ao aumento da imigração causada pelo efeito Brexit. Mais pessoas a procurar casa podem contribuir para aumentar os preços e a sua sobreavaliação. O relatório alerta para o elevado nível de endividamento e para o facto de os casais mais jovens (abaixo dos 45 anos) estarem particularmente vulneráveis e expostos, sobretudo se a política monetária normalizar e os juros subirem mais rapidamente do que o previsto. Estes fatores – os elevados preços e o alto nível de endividamento – fazem com que as autoridades devam dar mais atenção aos riscos de estabilidade financeira. Apesar desta recomendação, o FMI reconhece que o crédito malparado no setor imobiliário é baixo.