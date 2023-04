A inflação anual em 2023 deverá ficar nos 2,6%, no Grão-Ducado, mas segundo as previsões do organismo internacional, em 2024, deverá subir para 3,1%

FMI

Prevista nova subida da inflação no Luxemburgo no próximo ano

Ana TOMÁS A inflação anual em 2023 deverá ficar nos 2,6%, no Grão-Ducado, mas segundo as previsões do organismo internacional, em 2024, deverá subir para 3,1%

O Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê que a inflação na zona euro caia de 8,4% em 2022 para 5,3% este ano e para 2,9% em 2024, de acordo com as previsões económicas mundiais divulgadas esta terça-feira.

O Luxemburgo acompanha a tendência de descida para este ano, mas não para o próximo. Segundo o FMI, em 2023, a taxa de inflação anual prevista para o Grão-Ducado é de 2,6%, enquanto para 2024 é de 3,1%. As previsões, que vão até 2028, apontam para uma nova subida em 2025, para os 3,4%. Só a partir de 2026 é que a taxa estabilizará nos 2%.

Taxa de inflação anual diminui para 3,6% em março Preço dos produtos petrolíferos registou um ligeiro decréscimo.

Neste relatório mais atualizado das projeções económicas mundiais, o FMI continua a prever uma trajetória de redução da inflação nos países da moeda única, que se concretiza nas principais economias da zona euro. A taxa de inflação prevista para a Alemanha é de 6,2% este ano e de 3,1% em 2024, enquanto em França deverá ser de 5% em 2023 e metade (2,5%) em 2024.

No que respeita a Portugal, o FMI prevê que a inflação atinja 5,7% este ano, descendo para 3,1% em 2024 - o mesmo valor apontado para o Luxemburgo no próximo ano.





O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.