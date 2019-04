O Fiscal Monitor indica também que o Grão-Ducado deve continuar a registar excedentes orçamentais: este ano deve ficar nos 1% e subir até aos 1,6% em 2023.

FMI prevê dívida pública acima da meta do Governo

O Fiscal Monitor indica também que o Grão-Ducado deve continuar a registar excedentes orçamentais: este ano deve ficar nos 1% e subir até aos 1,6% em 2023.

A dívida pública do Luxemburgo deverá situar-se nos 21,6% do Produto Interno Bruto (PIB), de acordo com as previsões publicadas hoje pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) no Fiscal Monitor.

O valor fica acima do que está inscrito no Orçamento do Estado para este ano. O documento indica que a dívida deve atingir os 20,2% este ano. A dívida deve depois continuar a reforçar a sua trajetória de descida até chegar aos 18,4% em 2022. No entanto, o FMI não é tão otimista: a dívida só ficará abaixo dos 20% em 2024, altura em que chega aos 19,6%.

A dívida pública do Luxemburgo é uma das mais baixas da União Europeia e respeita a meta de Bruxelas, que indica que os países devem ter uma dívida inferior aos 60% do PIB. A título de comparação, a dívida portuguesa é uma das mais altas: este ano deve tocar os 119,5% do PIB, acima dos 118,5% previstos pelo ministro das Finanças português, Mário Centeno.

