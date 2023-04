FMI prevê crescimento do PIB luxemburguês acima da zona euro

O Fundo Monetário Internacional alerta, contudo, para os desafios do atual contexto internacional e mostra-se mais pessimista sobre o desempenho da Alemanha, a maior economia da UE.

Ana TOMÁS

O Fundo Económico Monetário Internacional (FMI) prevê que a economia da zona euro cresça 0,8% este ano e 1,4% no próximo, segundo as previsões económicas divulgadas pelo organismo esta terça-feira.

De acordo com as estimativas do organismo, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos países da moeda única passa de 3,5% em 2022 para apenas 0,8% em 2023, devendo recuperar para 1,4% em 2024.

O Luxemburgo terá, segundo a atualização das previsões económicas mundiais do organismo, um crescimento do PIB de 1,1% este ano e de 1,7% em 2024, ou seja, acima da média da zona euro.

FMI pessimista em relação à Alemanha

A instituição liderada por Kristalina Georgieva – que tem alertado no âmbito das suas reuniões de primavera e do Banco Mundial para os desafios do atual contexto – está ligeiramente mais pessimista sobre o desempenho da Alemanha, a maior economia da União Europeia, este ano, refere a agência Lusa.

O Fundo espera agora uma contração da economia alemã de 0,1%, quando em janeiro apontava para uma taxa de crescimento de 0,1%, depois de em outubro de 2022 ter chegado a prever uma recessão de 0,3%.

Para 2024, apesar de continuar a apontar para uma recuperação, com uma taxa de crescimento de 1,1%, a previsão revela um corte de 0,3 pontos percentuais (p.p.) face à estimativa de janeiro.

Entre as outras três grandes economias da zona euro, o FMI vê a economia francesa e italiana a crescer 0,7% este ano e 1,3% e 0,8%, respetivamente, em 2024.

No relatório aponta ainda para uma expansão do PIB espanhol de 1,5% este ano e 2% no próximo. Já o português deverá crescer 1% este ano e 1,7% em 2024.

