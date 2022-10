Cerca de um terço da economia global arrisca-se a contrair-se no próximo ano, incluindo a União Europeia.

Previsões

FMI avisa para a deterioração das perspectivas da economia global

Bloomberg Cerca de um terço da economia global arrisca-se a contrair-se no próximo ano, incluindo a União Europeia.

O Fundo Monetário Internacional cortou a sua previsão de crescimento global e sublinhou que as economias estão a tornar-se cada vez mais vulneráveis aos ventos adversos da guerra na Ucrânia e à morosidade na China.

O FMI alertou para um agravamento das perspectivas da economia global, reduzindo a sua previsão de crescimento global no próximo ano para 2,7%, de 2,9% verificada em Julho, acrescentando que vê uma probabilidade de 25% de o crescimento abrandar para menos de 2%. O risco de erro de cálculo das políticas aumentou acentuadamente à medida que o crescimento permanece frágil e os mercados mostram sinais de stress, disse o FMI nas suas Perspectivas Económicas Mundiais.

Cerca de um terço da economia global arrisca-se a contrair-se no próximo ano, com os EUA, a União Europeia e a China a continuarem todos a estagnar. Vários anos de instabilidade da cadeia de abastecimento estão a levar um número crescente de empresas retalhistas dos EUA a deslocar alguma produção da China para a América do Norte.

A crise energética da Europa irá provavelmente desencadear uma contracção da economia alemã no próximo ano apenas pela terceira vez desde a crise financeira, de acordo com previsões actualizadas do governo. O produto interno bruto deverá encolher 0,4% em 2023, à medida que os custos de energia em ascensão provocam uma redução da produção industrial e amortecem os gastos dos consumidores, cortando uma previsão de expansão de 2,5% feita no final de Abril.

A inflação na Noruega e na Dinamarca subiu inesperadamente para novos máximos de várias décadas no mês passado, dissipando as expectativas de que o crescimento dos preços na região nórdica tenha atingido um pico e aumentando o risco de recessões mais profundas. A taxa de inflação na Dinamarca subiu para 10% em Setembro, atingindo pela primeira vez dois dígitos em quatro décadas, enquanto o crescimento dos preços na Noruega acelerou para 6,9% - o ritmo mais rápido em 34 anos.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.