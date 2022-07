Na atualização das previsões económicas mundiais, o organismo melhorou as projeções de crescimento económico para a Rússia este ano, mas reviu em baixa para 2023.

Guerra na Ucrânia

FMI acredita que Rússia irá sentir maior impacto das sanções em 2023

O Fundo Monetário Internacional (FMI) acredita que a Rússia irá sentir mais o impacto das sanções impostas pelo Ocidente devido à guerra na Ucrânia a partir de 2023, enquanto este ano irá resistir melhor.

Na atualização das previsões económicas mundiais, divulgadas hoje, o FMI melhorou as projeções de crescimento económico para a Rússia este ano, embora tenha piorado para 2023: em 2022 espera uma queda de 6% (contra 8,5% previstos em abril) e em 2023 prevê uma queda de 3,5% (contra 2,3% previstos anteriormente).

O economista-chefe do FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, explicou hoje, em conferência de imprensa, que existem duas razões pelas quais a economia russa não irá cair tanto quanto o anteriormente esperado.

Por um lado, as medidas tomadas pelo país para estabilizar o setor financeiro têm sido “muito eficazes” e têm “ajudado a sustentar a economia nacional” e, por outro, o país tem beneficiado das exportações de petróleo e gás para o resto do mundo, especialmente para a Europa, no atual contexto de aumento dos preços da energia.

Na mesma linha, a diretora-adjunta do Departamento de Investigação, Petya Koeva, disse naquela conferência que a procura interna tem sido forte na Rússia, graças a medidas de apoio orçamental e também a ações para restabelecer a confiança no sistema financeiro, "que não parecia possível no início da crise".

No caso de 2023, Pierre-Olivier Gourinchas considerou que será nesse ano que a Rússia irá sentir em maior medida as inúmeras sanções aprovadas contra o país pela invasão da Ucrânia.

“Acreditamos que o impacto das sanções levará a uma maior deterioração em 2023”, disse o economista-chefe do FMI para justificar a mudança nas previsões para aquele ano.

