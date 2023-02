O organismo considera que a lei sobre o período durante o qual os trabalhadores podem trabalhar mais está "desatualizada".

Trabalho

"Fizemos as contas". Câmara do Comércio contra redução do tempo de trabalho

Diana ALVES A Câmara do Comércio fez as contas e declara-se contra a redução do tempo de trabalho.

A Câmara do Comércio fez as contas e declara-se contra a redução do tempo de trabalho.

Citada pela revista Paperjam, Christel Chatelain, diretora da unidade de assuntos económicos da Câmara do Comércio, sublinhou que manter o ordenado e reduzir a semana de trabalho de 40 para 38 horas, por exemplo, representaria um aumento de 5% do custo horário do salário bruto para as empresas. Com este exemplo como pano de fundo, a responsável considera que não é a altura certa para uma medida deste género.

Semana de quatro dias torna-nos menos stressados e mais produtivos A conclusão é de um estudo publicado esta terça-feira por investigadores da Universidade de Cambridge.

A Câmara do Comércio defende, antes, uma flexibilização do tempo de trabalho. Diz que é necessário "suavizar" a legislação sobre a organização do tempo de trabalho para permitir uma "gestão caso a caso, no âmbito do diálogo social na empresa, em função das especificidades de cada empresa". E desta forma, "excluir qualquer redução generalizada do tempo de trabalho".

De acordo com a Paperjam, a Câmara do Comércio considera "desatualizada" a lei de 2016 sobre o chamado 'período de referência'. Isto é, o período que pode ir até aos quatro meses durante o qual os trabalhadores podem trabalhar mais, desde que não excedam as 10 horas por dia e as 48 por semana. Para a Câmara do Comércio, o tempo de trabalho deve ser "anualizado", ou seja, olhar para a sua organização do ponto de vista anual e não semanal.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.