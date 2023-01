Agência de notação financeira avisa, no entanto, que continuam a existir alguns riscos.

Fitch

Fitch mantém triplo 'A' para a economia luxemburguesa

Catarina OSÓRIO Agência de notação financeira avisa, no entanto, que continuam a existir alguns riscos, nomeadamente no que toca à dívida pública e ao PIB esperado em 2023.

A agência de notação financeira Fitch revalidou a classificação 'AAA' para a economia luxemburguesa, a mais elevada desta agência, "com perspetivas estáveis". Mas avisa que continuam a existir alguns riscos, nomeadamente no que toca à dívida pública e ao PIB que deverá contrair em 2023.

Segundo a agência, o triplo 'A' "reflete os indicadores de boa governação do Grão-Ducado, a solidez das finanças públicas e a resiliência económica do país, apesar do atual contexto de incerteza".

Luxemburgo é o país com maior poder de compra da UE De acordo com os dados divulgados esta sexta-feira pelo Eurostat, no Grão Ducado o rendimento disponível médio, em 2021, era de 32.132 PPS (padrão de poder de compra) por habitante.

A Fitch saúda, por exemplo, as medidas de apoio do Governo relativas à energia e ao Pacto de Solidariedade implementadas em 2022, o poder de compra, o consumo privado e o nível de investimento continuarão a desenvolver-se favoravelmente no país.

A agência nota ainda a tendência descendente da inflação e espera taxas de 3,9% em 2023 e 2,4% em 2024, respetivamente, bem como um abrandamento na evolução dos preços dos imóveis.

Alguns riscos e alertas

Mas nem tudo são rosas. Devido ao abrandamento económico na Europa, a agência espera que o crescimento do PIB luxemburguês contraia para "1,5% em 2023, contra os 2% em 2022".

A Fitch destaca ainda uma "série de riscos negativos para o Luxemburgo enquanto economia aberta", nomeadamente um "crescimento mais fraco do que o esperado na Europa e um possível aumento dos preços da energia".

Posto isto, a agência volta a alertar para a importância de manter a dívida pública sempre abaixo do limiar de 30% do PIB, estabelecido no programa governamental.

A ministra das Finanças, Yuriko Backes já reagiu a estas previsões, considerando-as uma "excelente notícia"que "ilustra a resiliência e o desempenho da economia, mesmo em tempos de múltiplas crises".

