Fitch confirma "AAA" para o Luxemburgo

Depois da nota máxima atribuída pelas agências DBRS e Standard & Poors, agora é a vez de a Fitch confirmar o "AAA".

A agência de notação financeira Fitch confirmou esta sexta-feira a classificação "AAA" para o Luxemburgo, com perspetiva estável, apesar das vulnerabilidades associadas ao Brexit e às medidas protecionistas assumidas pelas principais economias mundiais.



Esta classificação da Fitch vem confirmar a nota máxima atribuída recentemente ao Luxemburgo pelas agências DBRS et S&P.

"Depois de a DBRS e da Standard & Poors, a Fitch reconfirmou, por sua vez, o AAA do Luxemburgo, com perspetiva estável. Este relatório destaca os pontos fortes do Luxemburgo em comparação a outros países com melhores classificações. Sublinha a relevância da política fiscal e económica levada a cabo por este governo", comentou o ministro das Finanças, Pierre Gramegna, num comunicado divulgado pelo esta manhã pelo seu ministério.

"A estabilidade política, económica e social combinado com um quadro institucional e financeiro robusto, cria um terreno propício para os investidores e empresários, que estão a contribuir para a riqueza do país e dos seus cidadãos", refere Pierre Gramegna.



De todos os países que beneficiam de um AAA, o Luxemburgo tem o nível mais baixo de dívida pública, com 23% do PIB em 2017. Durante o período de 2015 a 2017, o saldo da Administração Pública registou, em média, um superavit de 1,5% do PIB. Nestas condições, e de acordo com o Ministério das Finanças, a Fitch estima que o saldo estrutural seguirá uma trajetória adequada, permitindo que o Luxemburgo continue a respeitar o seu Objetivo a Médio Prazo (OMT).

Estima-se que o crescimento económico do Luxemburgo, que era de 2,3% em 2017, possa atingir os 3,5% em 2018. "Segundo a Fitch, o crescimento deve estabilizar em torno dos 3% a médio prazo. Este é um nível acima da média dos países com melhor classificação, que é de 2,1%", lê-se no comunicado.



A agência estima que a produtividade do Luxemburgo aumente, tendo em conta, sobretudo, a solidez estrutural da economia e as vantagens comparativas do país.