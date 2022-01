Segundo o ministro demissionário da Segurança Social, Romain Schneider, as dívidas referiram-se a 52 contribuintes entre 2020 e 2021.

Fisco recupera 65 mil euros de dívidas ao Estado através de reembolsos da CNS

Henrique DE BURGO

As autoridades tributárias luxemburguesas recuperaram, entre 2020 e 2021, 65 mil euros de alguns devedores do Estado através de um mecanismo pouco usual. A recuperação foi feita através da apreensão do reembolso de contas médicas que deviam ser pagas pela Caixa Nacional de Saúde (CNS) aos devedores.

O ministro demissionário da Segurança Social, Romain Schneider, refere numa resposta parlamentar ao partido Pirata que estas apreensões referem-se a pequenos casos individuais.

Em 2021, foram recuperados um total de 35 mil euros através do dinheiro que a CNS deveria reembolsar a 29 pessoas que estavam em dívida com o Estado. Em 2020 as autoridades tributárias apreenderam, usando o mesmo mecanismo, cerca de 30 mil euros em dívida de outras 23 pessoas.

Segundo o partido Pirata, esta forma de cobrança coerciva pode impedir o acesso aos cuidados médicos das pessoas em causa por falta de meios financeiros. No entanto, o Ministério da Segurança Social esclarece que o Estado tem o poder de cobrar as dívidas "por qualquer meio de que disponha" e que a apreensão feita pela administração tributária junto da CNS pode ser feita em alguns casos específicos.

Por exemplo, se o empregador do contribuinte for a CNS ou nos casos em que CNS fica responsável por cobrir a 'incapacidade para o trabalho' do contribuinte, no lugar do empregador.



