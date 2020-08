Apesar da retoma de normalidade do fluxo aéreo só estar prevista a partir de 2023, a gestão do aeroporto do Luxemburgo reafirma que a redução de pessoal é uma hipótese que não está em cima da mesa.

Findel não prevê cortes nos postos de trabalho

O aeroporto do Luxemburgo deverá ser um dos poucos aeroportos onde a pandemia não se refletirá em desemprego e cortes de postos de trabalho.

Segundo a edição francesa do Luxemburger Wort, não está previsto que o Findel vá avançar com despedimentos até o setor regressar a uma maior normalidade, que só se estima que venha a acontecer em 2023.

René Steinhaus, o director do aeroporto, reafirma, de acordo com o jornal, que a possibilidade de cortes de empregos não está em cima da mesa, mesmo que as perspectivas não sejam muito encorajadoras.

O responsável espera um resultado comercial ligeiramente negativo para 2020, acredita que o aeroporto de Findel só voltará ao volume de negócios do ano passado - quando registou uma média de 800 voos por semana e um recorde de 4,4 milhões de passageiros transportados - em 2023 ou mesmo 2024.

Com a área da aviação a representar 5% do PIB nacional, o peso no emprego do Grão-Ducado, através das suas diferentes estruturas - Luxair, Cargolux e Luxairport - é substancial, traduzindo-se em cerca de 10.000 empregos directos e indirectos.

A recuperação começou a sentir-se a partir de junho, com o recomeço de voos regulares e dos voos turísticos da LuxairTours, cujo primeiro destino pós-confinamento foi Faro. Com a chegada das férias, a abertura de fronteiras no espaço europeu e o levantamento de restrições, a atividade começou a avançar, com alguns números animadores. "Em julho, tivemos 31% mais passageiros por comparação com o ano anterior", disse René Steinhaus, ao Luxemburger Wort.

Ainda que esta perspetiva melhorada não iluda a realidade difícil e irrecuperável deste ano, o Findel compara de forma positiva, quando comparado com outros aeroportos do velho continente.

Segundo o Eurocontrol, o organismo europeu para a segurança da navegação aérea, apesar de o número de voos na Europa passou de 3.000 em meados de abril para 15.000 em meados de julho, a média do trânsito semanal é quase 60% abaixo do que se verificou em 2019.

Para os bons números registados no Findel, nesse último mês, contribuiu o facto de a maioria das 15 companhias aéreas que operam no Luxemburgo, como a British Airways, Swiss, Turkish Airwaya ou Ryanair e as viagens para destinos turísticos de férias, como Portugal ou Espanha, terem reagressado a um nível de actividade aceitável.

Por outro lado, restrições impostas, por alguns países, aos cidadãos que viagem do Luxemburgo, devido ao aumento de casos positivos de covid-19, têm levado a cancelamentos temporários, como acontece com a Luxair, que suspendeu os voos para Londres, até 31 de Agosto.





