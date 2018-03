As regras de concessão de crédito à habitação vão ser alteradas e poderá vir a ser mais difícil conseguir um crédito junto da banca para comprar casa. Isto porque um projeto de lei do Governo permite que a Comissão de Supervisão do Setor Financeiro (CSSF) possa impor limites à concessão de crédito à aquisição de imóveis.

Finanças querem impor limites ao crédito à habitação

Paula Cravina O projeto de lei quer impor limites aos montantes de crédito e definir prazos máximos aos empréstimos para compra de habitação. No entanto, estes tetos só serão usados em caso de emergência. O objetivo é prevenir riscos sistémicos e evitar crises no setor financeiro.

No entanto, estas condições só poderão ser acionadas em caso de existência de risco sistémico para os bancos, ou seja, de riscos que ameacem a estabilidade financeira nacional. Só depois de uma recomendação do comité de risco sistémico é que a CSSF poderá decidir se aplica ou não os limites previstos. E, para isso, terá ainda de concertar a sua posição com o Banco Central do Luxemburgo (BCL).

Mas quais serão então os limites? A proposta que saiu do Ministério das Finanças não apresenta valores concretos, mas apenas possibilidades. Na prática, implicam a imposição de um teto ao montante de crédito ou ao prazo do empréstimo concedido, prevendo também limites para evitar o endividamento do particular. Com a proposta, a capacidade de endividamento, o rendimento e a taxa de esforço terão critérios uniformes entre as instituições financeiras.

Assim, são identificadas cinco hipóteses. A primeira define que seja imposto um limite em função do total de todos os empréstimos garantidos e do valor do imóvel. Uma segunda possibilidade permite que haja um teto em função do total de todos os empréstimos garantidos e do rendimento anual disponível do cliente do banco. O projeto de lei coloca também como opção a definição de um limite máximo em função do endividamento total da pessoa que quer contrair o empréstimo e o seu rendimento total anual disponível. Pode ainda definir-se um máximo em função das despesas anuais do empréstimo e o rendimento. Além disso, pode ainda estabelecer-se um prazo máximo para o empréstimo.



Especifica-se ainda que a CSSF pode aplicar apenas um daqueles limites ou combiná-los, utilizando duas ou mais daquelas regras. Além disso, podem aplicar-se ao conjunto ou apenas a uma parte dos novos créditos. Prevê-se ainda a possibilidade de haver exceções à lei. É o caso de créditos abaixo de um determinado montante (que não está definido no projeto de lei), por exemplo. Pode ainda definir-se uma percentagem do volume de novos créditos sobre a qual aquelas novas regras não incidem.

Atualmente, cabe aos bancos definir se aplicam ou não prazos ou limites aos empréstimos à habitação pedidos pelos seus clientes.

Riscos já detetados no Luxemburgo

No projeto de lei, o Executivo relembra que regras semelhantes foram adotadas recentemente por vários Estados-membros da União Europeia (UE). O Luxemburgo decide agora ir pelo mesmo caminho. Até porque os riscos sistémicos já tinham sido identificados no país.

O comité europeu responsável pela análise deste tipo de risco, bem como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e outros organismos internacionais como a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), já tinham identificado a vulnerabilidade da banca perante um cenário de aumento dos preços das casas e do endividamento das famílias. Estas têm já uma fatia muito significativa do seu rendimento dedicada ao pagamento do empréstimo da casa, fator que aumenta o risco de incumprimento, sobretudo num panorama de subida das taxas de juro. Desta forma, pode ler-se no projeto do Governo, “tornou-se importante para o Luxemburgo dotar-se de um quadro legislativo capaz de enfrentar eficazmente os riscos que emanam do setor imobiliário”.

Em reação, a Câmara de Comércio diz compreender os motivos que levam a estas medidas, mas relembra que a banca luxemburguesa apresenta rácios de capital dos mais elevados da UE. Num comunicado, aquele organismo defende que é necessária alguma prudência, de forma a não sobre-regulamentar os créditos, ato que poderia prejudicar a economia. Por outro lado, a Câmara de Comércio argumenta que a fragilidade imobiliária do Grão-Ducado não deve ser exagerada e sugere que, primeiro, se devem resolver as causas estruturais para o desiquilíbrio entre oferta e procura habitacional no Luxemburgo.