Finanças públicas suportam choque do último ano marcado pela pandemia

Henrique DE BURGO As finanças públicas luxemburguesas registaram entre janeiro de 2021 e igual período de 2020 um aumento das receitas públicas e uma diminuição das despesas públicas.

Segundo a apresentação da situação das finanças públicas, feita esta segunda-feira no Parlamento pelo ministro das Finanças, Pierre Gramegna, o efeito fiscal é positivo, com a administração central a registar uma melhoria do saldo na comparação anual.

O défice passou de -270 milhões de euros no início de 2020 para -152 milhões de euros no início de 2021, após um ano marcado pela crise pandémica e os seus efeitos também na economia.

No último ano, as receitas da administração central foram estimadas num total de 1,8 mil milhões de euros, o que corresponde a um aumento de 2,8% entre 31 de janeiro de 2021 e igual período do ano passado.

Do lado da administração das contribuições diretas foram arrecadados 791 milhões de euros (+ 8% em um ano) e outros 707 milhões (+ 2%) através da administração predial, do registo e do IVA. Já as receitas provenientes da administração aduaneira e de impostos especiais registaram uma forte quebra, com -22%, o equivalente a 120 milhões.

Quanto às despesas, a administração central registou um total de 1,9 mil milhões de euros em janeiro de 2021, registando uma redução de -3,4% em relação a janeiro de 2020. Na comparação anual, os custos operacionais diminuíram 1%, enquanto as prestações sociais financiadas diretamente pelo Estado aumentaram 9%, sobretudo devido ao mecanismo de desemprego parcial.

Pondo de parte as operações puramente contabilísticas, Pierre Gramegna salienta que as despesas de investimentos diretos e indiretos atingem os 103 milhões de euros, o mesmo nível registado em janeiro de 2020.

Segundo o ministro, os bons números de algumas receitas fiscais provaram a solidez do tecido económico do país, enquanto a evolução da despesa reflete as medidas implementadas pelo Governo, em matéria de proteção social e investimentos públicos.

Para 2021, Gramegna disse estar confiante de que os números serão ainda melhores do que em 2020 e que as finanças públicas estão a evoluir na direção certa.

