Estado encaixa milhões com as sete áreas de serviço nas autoestradas

Susy MARTINS

Nos últimos cinco anos, as sete áreas de serviço nas autoestradas do Luxemburgo geraram cerca de 347,5 milhões de euros ao Estado. Só no ano passado foram 64,5 milhões de euros, menos do que os 71,7 milhões no ano em 2019.

Os dados foram avançados pelo ministro da Mobilidade, François Bausch, em resposta parlamentar ao deputado dos Piratas, Marc Goergen. Apesar de a pandemia ter impactado as receitas recebidas pelo Estado destes estabelecimentos, mesmo assim o montante continua a ser significativo.

Os contratos celebrados com estes estabelecimentos estipulam que uma percentagem das vendas vai para os cofres do Estado. Olhando para os dados em pormenor, o combustível é a principal fonte do dinheiro que entra nos cofres do Estado, representando 83,6%, seguido da venda nas lojas das áreas de serviço (15,2%). Já a restauração nestes locais representa apenas 1,3% das receitas totais.

Segundo François Bausch, o Estado luxemburguês recebe em média cerca de 10 milhões de euros anuais por cada área de serviço. No sentido contrário participa com 555 mil euros - apenas 0,9% dos ganhos - para a manutenção dos estabelecimentos.

