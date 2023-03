É o fim do sigilo salarial na UE.

Economia 4 min.

Igualdade salarial

Vai poder saber quanto é que ganha o seu colega

Ana TOMÁS O Parlamento Europeu aprovou esta quinta-feira um conjunto de normas que visa impedir a desigualdade salarial entre géneros, para a função igual ou de valor equiparado. Saiba como vai funcionar na prática.

O Parlamento Europeu aprovou na quinta-feira uma resolução que prevê que os trabalhadores de todos os tipos de empresas, independentemente da sua dimensão, possam ter acesso a informações sobre o nível de remuneração de pessoas que fazem o mesmo trabalho que o seu ou trabalho de igual valor.

A nova legislação, criada para combater a disparidade salarial entre homens e mulheres, vai obrigar as empresas da União Europeia a divulgar informações que facilitem aos trabalhadores a comparação de salários e que revelem se existem diferenças entre pagamentos para funções semelhantes. Apesar do Luxemburgo ser uma exceção, com igualdade salarial entre os géneros, em média, as mulheres na UE ganham menos 13% menos do que os homens fazendo o mesmo trabalho.

Mulheres da UE trabalham sem receber ordenado até ao fim do ano A contagem simbólica começou na quarta-feira e espelha a diferença salarial das mulheres face aos homens nas mesmas funções. Luxemburgo é líder europeu em matéria de igualdade salarial.

Mas a medida agora aprovada não se cinge apenas à desigualdade de género, permitindo clarificar a existência de outras discrepâncias semelhantes.

Como disse Marc Angel (LSAP), vice-presidente do Parlamento Europeu, citado pelo Virgule, esta aprovação "é uma boa notícia, não só para as mulheres, mas para todos os trabalhadores".



As regras aprovadas no Parlamento Europeu, com 427 votos a favor, 79 contra e 76 abstenções, determinam que "as estruturas de remuneração para comparar os níveis salariais terão de basear-se em critérios neutros em termos de género e incluir sistemas de avaliação e classificação profissionais igualmente neutros quanto ao género".

Taina Bofferding destaca passos de acção para a igualdade salarial nas empresas A propósito do dia Internacional da Igualdade Salarial, celebrado a 18 de setembro, a ministra para a Igualdade entre Mulheres e Homens, Taina Bofferding, recorda-nos a importância de ultrapassar as lacunas ainda existentes.

Na procura de candidatos também se aplicam critérios semelhantes: os anúncios de vagas e as designações dos cargos terão de ser neutros em termos de género e os processos de recrutamento, conduzidos de forma não discriminatória, refere a informação deste órgão comunitário.

Pela primeira vez, foram incluídos na aplicação das novas regras, a proibição da discriminação interseccional e os direitos das pessoas não binárias.

Fim do sigilo salarial

Além das normas acima descritas, a resolução aprovada pela UE define o fim do sigilo salarial. Ou seja, os trabalhadores e os seus representantes terão direito a receber informações claras e completas sobre os níveis de remuneração individuais e médios, repartidos por género.

O sigilo salarial será mesmo proibido, deixando de existir cláusulas contratuais que impeçam os trabalhadores de divulgar a sua remuneração ou de procurar informações sobre a mesma, bem como sobre outras categorias remuneratórias.



Sanções previstas

Tal como já acontece no Luxemburgo, a diretiva europeia prevê um mecanismo de sanções e multas em caso de incumprimento das empresas.

Cem anos para atingir a igualdade é demasiado! Quando a legislação não protege as vítimas só há uma coisa a fazer: mudar a lei! É o que se passa no Luxemburgo em que grande parte dos carrascos responsáveis por tráfico humano, escravatura e violência doméstica ficam impunes.

Numa fase intermédia, se os relatórios sobre as remunerações revelarem uma disparidade salarial entre homens e mulheres de, pelo menos, 5%, os empregadores terão de fazer uma avaliação salarial conjunta em colaboração com os representantes dos seus trabalhadores.

Serão aplicadas sanções efetivas pelos estados, por exemplo, através de multas, aos empregadores que infrinjam as regras. Além disso, um trabalhador que tenha sido lesado como resultado de uma infração cometida pela empresa, em matéria de pagamento desigual do salário, terá direito a pedir uma indemnização.

Como provar que há discriminação salarial?

O ónus da prova em situações de desigualdade salarial será passado do trabalhador para o empregador. Isto é, "caso um trabalhador considere que o princípio da igualdade de remuneração não foi aplicado e leve o caso a tribunal, a legislação nacional deve obrigar o empregador a provar que não houve discriminação", explica a informação do Parlamento Europeu.



Por isso, o ministro do ministro do Trabalho, Emprego e Economia Social, George Engels, afirma que também se deve "encorajar todos os trabalhadores a denunciar quaisquer infrações de igualdade salarial".

Pensões. Homens ganham em média 3.650 euros por mês, mulheres 2.250 A diferença não resulta do sistema de pensões em si, mas sobretudo do nível de rendimento e do tempo de contribuições, explicou o ministro da Segurança Social, Romain Schneider.

"O Luxemburgo tomou as medidas certas como país, mas é igualmente importante que a questão seja tratada a nível europeu, uma vez que não há justificação para o fosso salarial entre géneros", acrescentou, citado pelo Virgule.

De acordo com o mesmo jornal, para a ministra para a Igualdade entre Mulheres e Homens a nova lei europeia permite dar mais um passo para "finalmente, eliminar as disparidades salariais entre homens e mulheres, assegurando que homens e mulheres europeus recebam salário igual por trabalho igual, ou trabalho de igual valor".

As novas regras entrarão em vigor 20 dias depois da sua publicação no Jornal Oficial da UE e a respetiva diretiva europeia terá de ser traduzida na legislação de cada Estado-membro num prazo de três anos.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.