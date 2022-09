O desemprego parcial e o plano de manutenção de emprego deixarão de existir a partir de 1 de janeiro de 2023.

Economia 3

Tripartida

Luxair. Fim do desemprego parcial e do plano de manutenção de emprego

Susy MARTINS O desemprego parcial e o plano de manutenção de emprego deixarão de existir a partir de 1 de janeiro de 2023.

O conflito social que assola a Luxair há vários meses, nomeadamente as condições de trabalho e a falta de pessoal, esteve esta segunda-feira no centro da reunião tripartida da aviação.

E uma das grandes novidades é o fim da maioria das medidas implementadas durante a pandemia. Entre elas, o desemprego parcial e o plano de manutenção de emprego deixarão de existir a partir de 1 de janeiro de 2023.

A cedência de funcionários da Luxair ao Estado também vai deixar de ser possível a partir do próximo ano.

A reunião da tripartida juntou o ministro da Mobilidade, a direção da Luxair e três centrais sindicais. Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

3 A reunião da tripartida juntou o ministro da Mobilidade, a direção da Luxair e três centrais sindicais.

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: Guy Jallay/Luxemburger Wort Foto: Guy Jallay/Luxemburger Wort Foto: Guy Jallay/Luxemburger Wort

A Luxair e o Governo tinham concordado, no ano passado, em transferir uma centena de trabalhadores para o Ministério da Saúde, para ajudar nas equipas de rastreamento de contactos covid-19, bem como para posições na ADEM, nos arquivos nacionais e no Ministério do Ambiente.

Quanto aos salários, vão deixar de estar congelados a partir do próximo ano, embora haja ainda alguns ajustes por clarificar.

No final da reunião desta manhã, que juntou o ministro da Mobilidade, François Bausch, a direção da Luxair e os representantes dos trabalhadores, todas as partes afirmaram que o diálogo foi "construtivo".

Centenas de funcionários da Luxair saíram à rua esta manhã O protesto antecipou a tripartida da aviação, que se realizará no Ministério dos Transportes durante a manhã.

No entanto, todos reconheceram que a companhia de aviação tem grandes desafios pela frente, entre eles a modernização da frota aérea.

Antes da reunião, várias centenas de funcionários da empresa saíram à rua para manifestar o seu descontentamento com a situação.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.