Fim das restrições nos Estados Unidos e Europa faz subir petróleo para cima dos 70 dólares

Com o alívio das restrições em muitos países, a atividade económica aumentou de ritmo e também o preço do crude.

Na terça-feira, o petróleo ultrapassou a marca dos 70 dólares, um nível que quase atingiu em meados de março, um valor a que não se chegava desde muito antes da pandemia. O crude não atingia estes números desde o início de 2019. Para trás ficam os 20 dólares para a referência europeia (Brent) quando o efeito dominó do confinamento atingiu a economia em cheio.

Mesmo com o petróleo a ser gradualmente substituído pelas energias renováveis ainda na terça-feira a Agência Internacional de Energia apelou explicitamente a que não se iniciassem novos projetos de exploração petrolífera a fim de cumprir o objetivo de zero emissões de gases com efeito de estufa em 2050 mas a forte recuperação dos preços sugere que há um longo caminho a percorrer.



O fim das restrições à mobilidade significou maior consumo de combustível e as previsões de aumento do turismo mostram essa mudança. Contudo, com a Índia a sofrer uma crise sanitária devido às variantes do vírus, assiste-se a uma quebra de 20% no consumo mensal de combustível, de acordo com a Reuters.

O mercado petrolífero tem estado sob intervenção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) numa resposta concertada para cortar na produção e, assim, sustentar os preços. "Assim que a OPEP aumentar a oferta, os preços cairão novamente", explicou Gonzalo Escribano, analista do Elcano Royal Institute especializado em questões energéticas, ao El País. Prevê o comércio de crude a curto e médio prazo num intervalo entre 60 e 80 dólares. "É possível que este Verão possa ir acima dos 70 ou mesmo até aos 75, mas nesse caso, no terceiro trimestre, já estará em baixa. Ninguém está a prever preços mais altos, e eu também não" concluiu.

O aumento dos preços do petróleo, mesmo temporário, tem efeitos indesejáveis para os países importadores, como a maioria dos parceiros da UE, uma vez que faz subir os preços dos produtos e pressiona a inflação em geral.

