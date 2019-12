No Luxemburgo é preciso contar com mais 68% de tempo no trajeto para chegar ao destino.

Filas de trânsito custam tempo… e 1,4 mil milhões de euros

As filas de trânsito não custam apenas tempo, custam também 1,4 mil milhões de euros. Os números foram recordados hoje numa conferência da Fondation Idea sobre mobilidade do futuro. De acordo com a edição francesa do Wort, este valor representa 3,3% do Produto Interno Bruto (PIB) luxemburguês.

Estes não foram os únicos cálculos relembrados: de acordo com o instrumento que mede o tempo de deslocação TomTom Traffic Index, no Luxemburgo é preciso contar com mais 33% de tempo no trajeto para chegar ao destino. Aquele valor sobe para 68% em hora de ponta. Pegando no exemplo da edição francesa do Wort, um trajeto de 30 minutos demora 50 minutos.

Na conferência, o Ministério dos Transportes afirmou que há mais 50 mil carros em circulação no Grão-Ducado. Na estratégia do Governo – MODU 2.0, o Executivo aposta na partilha de viaturas. A adoção desta forma de mobilidade implicaria uma ‘conversão’ de 73 mil passageiros que viajam sozinhos para o ‘carsharing’, para 34 mil passageiros. Por outro lado, os transportes gratuitos a partir de março devem também atrair cerca de 14 mil utilizadores.