Festival de viaturas de ocasião arranca esta segunda-feira

A nona edição do festival de viaturas usadas (AutoOccasiounsFestival) arranca esta segunda-feira e decorre até domingo, dia 16. Depois do Festival do Automóvel, realizado entre janeiro e fevereiro deste ano, a federação dos garagistas do Luxemburgo (Fedamo) organiza mais um evento de venda de veículos com condições especiais. Mas desta vez apenas sobre os veículos de ocasião, fiscalizados e com garantia.

Ao todo, e segundo a federação, participam no certame 206 concessionários de todo o país, todos eles com medidas sanitárias. No comunicado divulgado a Fedamo salienta ainda que no que toca às vendas, o mercado está em crescimento depois da ligeira quebra devido à crise sanitária.

Depois dos recordes de vendas em 2018 e em 2019, com mais de 63.000 viaturas, no ano passado foram vendidos 61.637 veículos de ocasião, um valor equivalente a 750 milhões de euros.

