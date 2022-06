A Hannover Messe começou a 30 de maio e termina quinta-feira, dia 2 de junho, com a maior presença portuguesa de sempre.

Feira de Hannover pode “reverter a favor” de relações Portugal-Alemanha nos próximos anos

O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, que visita hoje a feira internacional Hannover Messe, na Alemanha, acredita que a presença portuguesa pode “reverter a favor” das relações luso-alemãs “nos próximos anos”.

“Vão-se tecendo, a todos os níveis, relações de proximidade, de confiança e de conhecimento mútuo que eu creio que podem reverter a favor das nossas relações nos próximos anos”, revelou João Gomes Cravinho, em declarações à agência Lusa.

Portugal marca presença na maior feira de indústria do mundo com 109 empresas, e com a visita de vários elementos do governo, entre eles o primeiro-ministro António Costa, o ministro da Economia, António Costa Silva, e a ministra da Educação, Elvira Fortunato.

O chanceler Olaf Scholz e o primeiro-ministro António Costa estiveram lado a lado na inauguração da Hannover Messe, no passado domingo.

“Essa simultaneidade das legislaturas [em Portugal e na Alemanha], juntamente com um relacionamento forte que foi tecido logo no início da nossa legislatura, creio que augura muito bem para os próximos anos. Evidente que a Alemanha é um país absolutamente charneira para tudo o que se passa na União Europeia”, realçou o ministro dos Negócios Estrangeiros.

MNE espera que experiência tenha “aberto os olhos” às empresas alemãs

Em Hannover, Portugal está representado com empresas que desenvolvem atividade nas áreas de soluções de engenharia, de energia e ecossistemas digitais, com incidência sobre os setores dos equipamentos e da metalomecânica, mobilidade, setores automóvel e aeronáutico, automação e robótica, têxteis e plásticos técnicos, moldes, tecnologias de produção e energias renováveis.

“Os contactos entre as nossas empresas e as congéneres ou eventuais clientes têm sido muito interessantes. O que tenho ouvido é que tem superado as expectativas”, apontou Gomes Cravinho, realçando que Portugal está debaixo do holofote.

“Há uma segunda dimensão, que espero que seja transformadora, que é o lastro que esta presença maciça vai deixar para o futuro. Isto é, esta semana, em Hannover, a grande tónica tem sido - porque é que faz sentido trabalhar em Portugal, com Portugal e com empresas portuguesas. A nossa expectativa é que isso reverta não só para estas empresas, mas também para as outras da indústria portuguesa”, revelou.

O ministro dos Negócios Estrangeiros espera que esta experiência tenha “aberto os olhos” às empresas alemãs sobre “toda a potencialidade de Portugal que era insuficientemente reconhecida”.

