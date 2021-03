A Federação Industrial Luxemburguesa (FEDIL) reivindica que as soluções atualmente disponíveis para limitar o impacto da crise da covid-19 na vida económica sejam rapidamente colocadas em prática.

FEDIL preocupada com futuro das empresas do Luxemburgo

A Federação Industrial Luxemburguesa (FEDIL) reivindica que as soluções atualmente disponíveis para limitar o impacto da crise da covid-19 na vida económica sejam rapidamente colocadas em prática.

Reunido na segunda-feira, o Conselho de Administração da FEDIL emite num comunicado que é preciso regressar o mais rapidamente possível a uma vida normal. Para isso, o Governo terá de acelerar a vacinação, aumentar as formas de despistagem ou ainda de centrar-se no rastreamento digital.

Para a organização é cada vez mais urgente limitar a crise sanitária, uma vez que as compensações financeiras do Estado para cobrir as perdas de atividade vão começar a desaparecer gradualmente e que a mobilidade das pessoas vai cada vez mais depender da apresentação de um certificado de teste negativo ou de um certificado de vacinação contra a covid-19.

Apesar do teletrabalho, a FEDIL salienta que a mobilidade além-fronteiras é vital para muitas empresas que exportam. Daí a federação se mostrar preocupada com ameaças de controlos nas fronteiras, nomeadamente por parte da Alemanha. A FEDIL não deixa no entanto de apelar aos seus membros que protejam os seus trabalhadores da melhor forma possível, respeitando as medidas sanitárias.

Para sair desta crise, a FEDIL estima que é importante "construir o futuro sobre as experiências positivas adquiridas durante a pandemia" e assim "reforçar a competitividade das empresas, sendo que muitas delas saem fragilizadas desta pandemia".



