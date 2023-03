Em tempo de falta de mão-de-obra e com as eleições legislativas à vista, os industriais pedem exatamente o contrário aos políticos: o aumento das horas efetivas de trabalho

Fedil critica redução do tempo de trabalho no Luxemburgo

Os representantes da Federação dos Industriais Luxemburgueses (Fedil) criticam as discussões que têm surgido à volta da redução do tempo de trabalho no Grão-Ducado.

Em tempo de falta de mão-de-obra e com as eleições legislativas à vista, a Fedil pede exatamente o contrário aos políticos, ou seja, o aumento das horas efetivas de trabalho.

Numa conferência de imprensa, os representantes da indústria sublinharam que não se trata de aumentar as 40 horas semanais permitidas pela lei de trabalho. É mais para chamar a atenção dos políticos para que parem de “promover menos trabalho”, ao quererem diminuir o tempo legal de trabalho. Segundo a Fedil, a proposta do partido socialista (LSAP) e da central sindical OGBL é “irresponsável”.

Para além disso, a Fedil reivindica que as pessoas sejam formadas para os empregos em que são mais precisos. Outro pedido é que as baixas médicas sejam mais controladas, a fim de evitar certos abusos por parte dos trabalhadores.



