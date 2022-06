Organismo pede ao Executivo que aposte na flexibilização do trabalho, em vez de encurtar o horário laboral.

Federação Manufatureira contra redução do tempo de trabalho

A Federação Manufatureira alerta o governo para medidas que possam prejudicar ainda mais as pequenas e médias empresas. Para os responsáveis do organismo, que estiveram reunidos esta semana em Assembleia Geral, a ideia de vir a reduzir o tempo de trabalho – que está a ser analisada pelo ministro do Trabalho, Georges Engel – é “contra-produtiva” e não terá o apoio da federação.

Uma melhor conciliação entre a vida profissional e pessoal do trabalhador, de modo a que este tenha mais tempo para a família, é um dos objetivos primordiais nos países e empresas que reduziram ou estão a reduzir as horas de trabalho.

No entanto, a federação considera que as empresas já enfrentam muitas dificuldades, nomeadamente problemas de abastecimento, preços elevados de matérias-primas e da energia e ainda rendas elevadas.

O organismo acrescenta que, devido à variação dos preços, as empresas têm dificuldades em apresentar orçamentos fiáveis aos seus clientes. Factos que levam a Federação Manufatureira a pedir ao Executivo que aposte na flexibilização do trabalho, em vez de encurtar o horário laboral. Flexibilização essa que poderia ser decidida nas empresas em concertação com os trabalhadores.



