A reivindicação é da federação do setor da manufatura (Fédération des Artisans, na designação original em francês).

Energia

Federação exige redução imediata do IVA dos painéis solares

Susy MARTINS A reivindicação é da federação do setor da manufatura (Fédération des Artisans, na designação original em francês).

A redução do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) nos painéis solares de 17% para 3% deveria entrar em vigor agora, e não apenas a partir do próximo mês de janeiro. A reivindicação é da federação do setor da manufatura (Fédération des Artisans, na designação original em francês).

O ministro da Energia, Claude Turmes, e a sua homóloga das Finanças, Yuriko Backes, tinham anunciado no início desta semana que o Governo estava a analisar uma eventual redução da taxa do IVA nos painéis solares, entrando provavelmente em vigor a 1 de janeiro de 2023.

A federação adverte que a procura de tais dispositivos solares vai diminuir nos próximos meses, considerando que os clientes vão preferir esperar pelo mês de janeiro para beneficiar da taxa reduzida, já que esta medida não tem efeitos retroativos. Uma situação que poderá colocar as empresas do setor em dificuldade, avisa a federação.

O organismo pede ainda que haja uma taxa reduzida do IVA para todas as medidas energéticas, a fim de incentivar à utilização de energias renováveis.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.