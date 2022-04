Para a Federação dos Industriais Luxemburgueses (FEDIL), o acordo tripartido transmite um sinal forte de solidariedade e de previsibilidade para as empresas.

Inflação

Federação dos Industriais aprova medidas do Governo para apoiar empresas

Susy MARTINS Para a Federação dos Industriais Luxemburgueses (FEDIL), o acordo tripartido transmite um sinal forte de solidariedade e de previsibilidade para as empresas.

Num comunicado, a organização sublinha que, após uma crise sanitária, as empresas têm de enfrentar as repercussões e as incertezas que surgiram após a invasão russa na Ucrânia.

A FEDIL acrescenta que a guerra na Ucrânia agravou a situação de penúria de certos produtos, sendo que a inflação dos preços ainda ficou mais acentuada.

Por esse motivo, a federação sublinha que é essencial para a economia manter a atividade industrial, apesar dos aumentos dos preços da energia e de certas matérias-primas.

Por essa razão, aprova o pacote de medidas decidido pelo Governo para apoiar a indústria nestes tempos difíceis.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.