A federação aceitou uma proposta por parte do ministro do Trabalho, de se reunirem e abordarem esta questão.

Federação da indústria manufatureira reivindica salário de substituição para os independentes

Susy MARTINS A federação aceitou uma proposta por parte do ministro do Trabalho, de se reunirem e abordarem esta questão.

O ministro do Trabalho, Dan Kersch, aconselhou recentemente os trabalhadores independentes sem rendimentos devido a uma das medidas de combate à pandemia, para recorrerem, por iniciativa própria, a um seguro privado, que pudesse, compensar a perda de salário.

Uma declaração que a federação da indústria manufatureira (Fédération des Artisans, em francês) não apoia e até considera injusta. Em comunicado, a federação frisa que os independentes pagam os mesmos impostos que os restantes trabalhadores, sendo que as cotizações sociais até são a dobrar.

Michel Reckinger toma posse como presidente da União das Empresas Luxemburguesas A União das Empresas Luxemburguesas (UEL) conta desde 1 de janeiro com um novo presidente.

Daí reivindicar que os independentes tenham acesso aos mesmos direitos, e que não tenham de pagar do próprio bolso um seguro privado, para poderem beneficiar de uma compensação salarial.

A federação esclarece ainda que aceitou uma proposta por parte do ministro do Trabalho, de se reunirem e abordarem esta questão, no entanto, acrescenta que mantém a sua reivindicação, relativamente à compensação salarial para os independentes que tiveram de fechar as suas empresas a pedido do Governo.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.