"Febre inflacionista". Preço dos alimentos e bebidas bate recorde histórico

A inflação dos produtos alimentares e bebidas sem álcool bateu um recorde histórico no mês de fevereiro, no Luxemburgo, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística (Statec).



No mais recente boletim sobre a situação conjuntural, o Statec indica que a inflação subiu 13% em fevereiro passado, face a igual período do ano passado. Representa cerca de 4,3% da inflação total.

O gabinete de estatísticas refere que, no Grão-Ducado, há cada vez mais produtos alimentares a registar uma subida particularmente elevada do preço. Fala de uma "febre inflacionista, verificada também noutros países da zona euro, que vêm aumentar de forma vertiginosa o número de produtos alimentares com um aumento de 10% na variação anual".

O instituto luxemburguês explica que esta subida dos preços da alimentação "é o resultado da repercussão tardia da escalada dos preços da energia, assim como do das matérias-primas agrícolas e industriais".

No conjunto dos países do euro, a inflação dos alimentos e bebidas sem álcool atingiu os 17% em fevereiro, na comparação anual. É o nível mais elevado desde a introdução da moeda única.



