Statec

Fatura de gasóleo de aquecimento diminuiu 15,5% em novembro

Susy MARTINS Também cada litro de gasóleo custou menos 7,4% aos automobilistas.

Só no mês de novembro a taxa diminuiu 0,2% relativamente ao mês de outubro, segundo os últimos dados publicados pelo Instituto Nacional de Estatísticas (Statec). Em novembro, cada litro de gasóleo custou menos 7,4% aos automobilistas. Quanto ao gasóleo de aquecimento, o montante da fatura diminuiu de 15,5%.

Uma diminuição que se deve sobretudo à ajuda financeira do Estado que entrou em vigor a 1 de novembro. O apoio público passou de 7,5 para 15 cêntimos por litro.

A gratuitidade das estruturas de acolhimento (maison relais) também tem tido um impacto positivo no consumidor. Em média, os pais pagaram menos 4,6% pelo acolhimento extracurricular dos filhos. Também a gratuitidade das cantinas escolares durante o período escolar, traduz-se numa diminuição de 12% dos preços nas cantinas, comparando com o mês anterior.

A taxa anual de inflação fixou-se em 5,9% em novembro, contra 6,9% em outubro.

Apesar da diminuição da taxa de inflação, o Statec prevê que haverá uma indexação salarial, no início do próximo ano. Em abril seguirá outra tranche, que corresponde à que deveria ter acontecido em junho de 2022. Prevê ainda um terceiro aumento salarial no quarto trimestre de 2023. No entanto, tudo depende da evolução dos preços.



