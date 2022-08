Aumento está relacionado com a subida do preço do gás.

Famílias podem ter de pagar mais 300 euros por ano de eletricidade

Depois do gás - que deverá aumentar cerca de 80% no final deste ano -, chega agora a notícia de que também o preço da eletricidade deverá subir. Em causa estará um aumento de 35%, de acordo com informação avançada à RTL por Claude Simon, diretor de vendas da Enovos, um dos fornecedores de energia do Grão-Ducado.

Segundo o responsável, o aumento poderá traduzir-se numa despesa adicional de cerca de 300 euros por ano por agregado familiar. Claude Simon acrescenta que este aumento está relacionada com a subida do preço do gás, uma vez que a produção de eletricidade também envolve o gás.

Claude Simon não descarta mesmo um aumento mais elevado do preço da eletricidade, uma vez que os 35% correspondem apenas à utilização de energia.

O responsável explica que o preço da eletricidade inclui outros elementos, como por exemplo, a rede por onde passa a energia até chegar às famílias.

Por isso, a recomendação para o inverno não passa apenas por poupar no gasóleo de aquecimento ou gás. Será também importante reduzir o consumo de eletricidade.

