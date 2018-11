As famílias que residem no Luxemburgo gastam quase 25% do total do dinheiro que têm alocado para gastar com a casa, água, gás e aquecimento. De acordo com o Eurostat, este é o sétimo valor mais elevado da União Europeia.

Famílias no Luxemburgo gastam quase 25% com a casa

Assim, é com a casa que os residentes mais gastam. A segunda rubrica onde despendem mais dinheiro são os combustíveis e a manutenção do carro, seguindo-se o álcool e tabaco e só depois a comida.

O valor gasto com a casa fica ligeiramente acima da média europeia, de 24,2%. É na Finlândia que as famílias despendem com a casa, dedicando-lhe quase 29% da fatia de rendimento destinada ao pagamento de despesas.