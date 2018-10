As famílias com rendimentos mais baixos gastam 42% do seu rendimento disponível com a casa. De acordo com um relatório do instituto de estatística luxemburguês (Statec) publicado hoje, para assinalar o dia internacional para a erradicação da pobreza, as famílias com rendimentos mais baixos ficam apenas com 58% do rendimento total, depois de terem pago a casa (seja renda ou prestação ao banco).

Famílias mais pobres gastam 42% do seu rendimento disponível com a casa

As famílias com rendimentos mais baixos gastam 42% do seu rendimento disponível com a casa. De acordo com um relatório do instituto de estatística luxemburguês (Statec) publicado hoje, para assinalar o dia internacional para a erradicação da pobreza, as famílias com rendimentos mais baixos ficam apenas com 58% do rendimento total, depois de terem pago a casa (seja renda ou prestação ao banco).

Este valor é mais baixo do que o verificado em 2012, em que aqueles agregados familiares ficavam com 66% do seu rendimento. Isto reflete duas coisas. Por um lado, o Statec sublinha que, entre 2005 e 2017, o crescimento económico beneficiou sobretudo os mais ricos e que, durante a crise, a progressão do rendimento das famílias mais pobres foi mais lenta do que a evolução dos salários daqueles que têm rendimentos mais altos. Por outro lado, a subida contínua dos custos da habitação. Na passada segunda-feira, o portal imobiliário atHome publicou informações relativas a setembro sobre os preços da habitação. Arrendar um apartamento está 5% mais caro do que há um ano e comprar um apartamento custa mais 8%.

O Statec afirma que aquela distribuição desigual dos rendimentos aumenta o risco de pobreza. Em 2017, a taxa foi de 18,7%, uma percentagem mais elevada do que em 2016. O documento realça ainda que o facto de se ter um emprego não é suficiente para garantir a imunidade à pobreza. Em 2017, 13,7% dos trabalhadores residentes no Luxemburgo estavam em risco de pobreza. Este grupo de pessoas tem aumentado ao longo do tempo e o seu peso é maior do que nos países vizinhos. A pobreza é um fenómeno dinâmico, em que os indivíduos entram e saem da precariedade. Entre 2014 e 2017, 28% de pessoas estiveram em risco de pobreza.